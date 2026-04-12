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Autoridades dicen que no habrá impunidad tras violencia en clásico Olimpia-Motagua

La Secretaría de Seguridad condenó los actos vandálicos ocurridos la tarde de este domingo y confirmó que analiza videos del 911 para identificar a los responsables

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 18:52
Autoridades dicen que no habrá impunidad tras violencia en clásico Olimpia-Motagua

Como parte de las acciones inmediatas, la Secretaría de Seguridad ordenó la conformación de un equipo técnico especializado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad condenó este domingo -12 de abril- los hechos de violencia registrados previo al clásico capitalino y anunció el inicio de investigaciones para identificar a los responsables de los disturbios.

A través de un comunicado oficial, la institución, en coordinación con la Policía Nacional (PN), lamentó los actos vandálicos que obligaron a la suspensión del encuentro deportivo.

“Lamentamos y condenamos enérgicamente los actos vandálicos y de desorden público protagonizados por grupos de individuos que, alejados del espíritu deportivo, pusieron en riesgo la integridad física de las familias”, señaló el pronunciamiento.

En fotos: Heridos, disparos y un caos total en las afueras del Nacional previo al Motagua vs Olimpia

Las autoridades informaron que varios agentes policiales resultaron heridos mientras intentaban restablecer el orden durante los enfrentamientos entre aficionados.

Asimismo, reportaron daños considerables a la propiedad privada en zonas cercanas al recinto deportivo.

Como parte de las acciones inmediatas, la Secretaría de Seguridad ordenó la conformación de un equipo técnico especializado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Según el comunicado, se están analizando las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, así como grabaciones privadas, con el objetivo de identificar a los responsables de los actos violentos.

“La Secretaría de Seguridad garantiza que no habrá impunidad. Se actuará conforme a la ley contra quienes resulten responsables de incitar o ejecutar estos hechos”, advirtió la institución.

Aficionados heridos previo al clásico Motagua vs Olimpia

Además, se confirmó que se mantendrán operativos de seguridad en las zonas aledañas para garantizar el orden público tras la cancelación definitiva del encuentro.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de proteger a la ciudadanía y trabajar para que los eventos deportivos se desarrollen en un ambiente seguro.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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