Autoridades dicen que no habrá impunidad tras violencia en clásico Olimpia-Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad condenó este domingo -12 de abril- los hechos de violencia registrados previo al clásico capitalino y anunció el inicio de investigaciones para identificar a los responsables de los disturbios. A través de un comunicado oficial, la institución, en coordinación con la Policía Nacional (PN), lamentó los actos vandálicos que obligaron a la suspensión del encuentro deportivo. “Lamentamos y condenamos enérgicamente los actos vandálicos y de desorden público protagonizados por grupos de individuos que, alejados del espíritu deportivo, pusieron en riesgo la integridad física de las familias”, señaló el pronunciamiento.

Las autoridades informaron que varios agentes policiales resultaron heridos mientras intentaban restablecer el orden durante los enfrentamientos entre aficionados. Asimismo, reportaron daños considerables a la propiedad privada en zonas cercanas al recinto deportivo. Como parte de las acciones inmediatas, la Secretaría de Seguridad ordenó la conformación de un equipo técnico especializado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Según el comunicado, se están analizando las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, así como grabaciones privadas, con el objetivo de identificar a los responsables de los actos violentos. “La Secretaría de Seguridad garantiza que no habrá impunidad. Se actuará conforme a la ley contra quienes resulten responsables de incitar o ejecutar estos hechos”, advirtió la institución.