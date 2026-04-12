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Aficionados heridos previo al clásico Motagua vs Olimpia
Se escuchan varios disparos en las afueras del Nacional. Aficionados les reclaman a los policías por qué no van a resguardar.
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Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 15:04
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