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Aficionados heridos previo al clásico Motagua vs Olimpia

Se escuchan varios disparos en las afueras del Nacional. Aficionados les reclaman a los policías por qué no van a resguardar.

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 15:04
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