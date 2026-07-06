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El adiós de Neymar: el brasileño anuncia su retiro de la selección

El delantero brasileño disputó el que sería su último partido con la Canarinha en una Copa del Mundo, poniendo fin a su sueño de levantar el trofeo más importante del fútbol y cerrando una etapa marcada por grandes actuaciones con su selección.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 10:38
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