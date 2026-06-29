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Reacciones de los aficionados en el Mundial 2026

Aficionados protagonizan momentos de alegría, emoción y pasión en el Mundial 2026, convirtiendo los alrededores de los estadios en una auténtica fiesta futbolera con cánticos, banderas y coloridos festejos.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 10:27
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