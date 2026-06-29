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Aficionados llenan de color las afueras del NRG Stadium antes del Brasil vs Japón

Las afueras del NRG Stadium se llenaron de color, cánticos y banderas horas antes del duelo entre Brasil y Japón por el Mundial 2026. Miles de aficionados de ambas selecciones crearon un ambiente de fiesta, anticipando uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 10:25
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