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Messi vs CR7: Maynor MC reaviva el debate desde el Mundial en Miami

El creador de contenido hondureño Maynor MC reavivó el eterno debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desde el Mundial 2026 en Miami, compartiendo su opinión con aficionados y generando conversación sobre quién es el mejor futbolista de la historia.

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 17:47
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