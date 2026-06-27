EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Messi vs CR7: Maynor MC reaviva el debate desde el Mundial en Miami
El creador de contenido hondureño Maynor MC reavivó el eterno debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desde el Mundial 2026 en Miami, compartiendo su opinión con aficionados y generando conversación sobre quién es el mejor futbolista de la historia.
Jenny Fernández
seguir +
Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 17:47
El Heraldo Videos
Videos deportes
Messi vs CR7: Maynor MC reaviva el debate desde el Mundial en Miami
Jenny Fernández
Videos deportes
Aficionada lleva a su padre al estadio para ver a Colombia y él rompe en llanto
Jenny Fernández
Videos deportes
Portugal vs Colombia: ¿el partido más caro de la fase de grupos del Mundial 2026?
Jenny Fernández
Videos deportes
Dos familias marcadas por la tragedia: las historias de dos futbolistas que hoy conmueven a Venezuela
El Heraldo
Videos deportes
¿Cómo se vive el Mundial en Honduras? Recorrimos Tegucigalpa y esto respondió la gente
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Historias que trascienden el fútbol: el Mundial que nos está tocando el corazón
Cesia Paguada
Videos deportes
Cristiano Ronaldo hace historia: marca en seis Mundiales diferentes y rompe otro récord
Mario Ramírez
Videos deportes
Tres banderas hondureñas destacan en el Portugal vs Uzbekistán en Houston
El Heraldo
Videos deportes
IShowSpeed en camino al estadio para ver a CR7 en el Mundial 2026
El Heraldo
Videos deportes
Hondureño detenido por volar un dron en el Mundial: estas serían las sanciones
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Dallas se pinta de celeste y blanco previo al Argentina vs Austria
El Heraldo
Videos deportes
Lionel Messi hace historia en el Mundial 2026: iguala récord de goles y logra un hat-trick
Cesia Paguada