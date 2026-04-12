Policía resulta gravemente herido tras enfrentamiento entre barras de Olimpia y Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional (PN) resultó gravemente herido este domingo tras un enfrentamiento entre barras de los equipos Club Olimpia Deportivo y Fútbol Club Motagua, registrado en las afueras del Estadio Chelato Uclés, previo al clásico capitalino.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el subinspector sufrió un trauma encefalocraneano de emergencia, con posible coágulo, tras recibir una pedrada en la cabeza en medio de los disturbios.

De acuerdo con Francisco Turcios, director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), el hecho ocurrió cuando las autoridades intentaban controlar la situación. “Salió lesionado un policía que, de hecho, está siendo atendido”, declaró.