Policía resulta gravemente herido tras enfrentamiento entre barras de Olimpia y Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional (PN) resultó gravemente herido este domingo tras un enfrentamiento entre barras de los equipos Club Olimpia Deportivo y Fútbol Club Motagua, registrado en las afueras del Estadio Chelato Uclés, previo al clásico capitalino.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, el subinspector sufrió un trauma encefalocraneano de emergencia, con posible coágulo, tras recibir una pedrada en la cabeza en medio de los disturbios.
De acuerdo con Francisco Turcios, director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), el hecho ocurrió cuando las autoridades intentaban controlar la situación. “Salió lesionado un policía que, de hecho, está siendo atendido”, declaró.
Durante el enfrentamiento, aficionados de ambas barras protagonizaron una batalla campal en la que lanzaron piedras de gran tamaño e incluso se reportaron detonaciones de arma de fuego.
El agente herido fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Hospital Escuela, junto a otras tres personas que también resultaron lesionadas.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de salud de los otros heridos, aunque se espera un informe en las próximas horas.
El clásico entre Olimpia y Motagua fue suspendido momentáneamente tras los hechos de violencia registrados antes del encuentro.
Según reportes preliminares, unos 600 agentes policiales y militares se encontraban desplegados en la zona, sin lograr contener el enfrentamiento.
Los disturbios generaron caos en los alrededores del estadio y reavivaron la preocupación por la seguridad en el fútbol hondureño. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de los hechos violentos.