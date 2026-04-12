Dixon Ramírez rompe el silencio tras volver a lesionarse y su postura con Jeaustin Campos

En exclusiva para EL HERALDO, el futbolista reconoció que, aunque el panorama no es alentador, mantiene la fe en que no se trate de algo más grave y explicó que el diagnóstico apunta a una fractura grado 3: “Ya el resto del torneo lo perdí, ya no voy a jugar”, expresó.

San Pedro Sula, Honduras.- Dixon Ramírez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera tras confirmar que se perderá el resto del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con Real España debido a una nueva recaída en su lesión en el partido ante Juticalpa FC por la jornada 16.

Ramírez respaldó al técnico Jeaustin Campos y al grupo, destacando que, pese a las dificultades, el plantel mantiene la mentalidad de pelear por el título. “Yo miro al grupo a ser campeón”, afirmó.

Dixon Ramírez también valoró el buen momento de Real España en la tabla de posiciones, aunque no ocultó su inconformidad por decisiones arbitrales recientes que, según él, han afectado al equipo sampedrano, a pesar de la llegada del FVS a la Liga Nacional.

El doctor ahí tuvo un poco de molestia por esa recaída mía, porque según nosotros estábamos volviendo otra vez con todo como queríamos, como siempre hemos deseado, y ahí vamos de a poco con esta lesión otra vez, que Dios primero todo vaya bien.

¿Qué le dijo el médico con respecto a pues a recaer en esta lesión? Reaparece con ansias del mundo, la gente estaba entusiasmada porque era el regreso de Dixon Ramírez, pero nuevamente recaer en una lesión dicen que es un poco más doloroso también.

Voy todo bien, gracias a Dios, y poquito a poco con la lesión, pasó algo, pero ahí vamos ya recuperando ya un poco.

Nuevamente tiene que lidiar con una lesión, pero anímicamente ¿cómo va y cómo va evolucionando lógicamente pues la lesión?

¿Cuánto tiempo más va a tener que estar fuera Dixon o realmente se perdería prácticamente el resto del torneo?

Sí, el resto del torneo ya lo perdí, ya no voy a jugar porque salió otra cosa ahí, estamos a la espera que no sea algo más grave.

¿Cómo qué, por ejemplo, qué le han dicho el médico, el diagnóstico realmente de su lesión?

No, parece que salió una fractura grado 3.

¿Tiene que pasar por quirófano nuevamente o no le han dicho los médicos con respecto a ello?

No, todavía, todavía no han dicho que hay que pasar, primero Dios que no, pero ahí estamos a la espera a ver qué pasa, que se me desinflame la rodilla para volverme a hacerme otro examen.

En el mejor momento de Real España, el equipo está bien, está en la segunda posición, primera, segunda posición. ¿Cómo ve ahorita usted a la máquina de Real España de cara a lo que viene el torneo, lo que sucedió con el profe Jeaustin Campos? ¿Cómo les ha tomado esto?

Yo miro a los compañeros muy bien, muy contentos, hay un poco de molestia ahí por lo que está pasando, pero ya por todo estamos bien y con los ánimos para seguir peleando el primer lugar.

¿Qué se dice entre camerino, a pesar de que usted no está activo, pero usted es parte de la plantilla? ¿Qué fue lo que orilló realmente al profesor a tomar una decisión, pero al mismo tiempo retractarse?

No, esa pregunta no la puedo contestar porque no estaba ese día en el camerino.

Pero ha hablado con sus compañeros, me imagino que ha con el resto de los compañeros. ¿Qué hablan entre ustedes con respecto a estar peleando ya los puestos de primer lugar y sobre todo pues que la gente, aun así, pues no le parece suficiente que el equipo esté en los primeros lugares?

No, todavía no, con el único que hablé fue con Mike Arana para preguntarle a ver qué habían dicho y nada, me dijo que todo seguía igual.

¿Cree que realmente están afectando a Real España con este FVS?

Yo digo que sí, porque hay cosas que uno le dice tal vez a los árbitros y ellos como que lo ignoran a uno.

El profe se molestó por eso, porque levantó la tarjeta y decía el profesor Jeaustin Campos, que realmente no le hicieron caso y lastimosamente siente que siguen afectando al equipo.

Claro, ahí todo se vio cuando él estaba dando la tarjeta y él no se la quiso agarrar y es la pregunta que uno se hace, que por qué no la quiso agarrar, que por eso le dan dos tarjetas a uno, por cualquier cosa.Con respecto a las expulsiones de sus compañeros, Roberto Osorto y el mismo Anfronit Tatum , las fue a evaluar el árbitro y bueno, esto prácticamente deja con dos jugadores menos al equipo y terminan perdiendo el partido, porque en cuestión de minutos les empatan y les remontan.

Son cosas molestas. Uno como compañero no le gusta, me entiende, que expulsen a los compañeros, pero son cosas que pasan en el fútbol y hay cosas que los árbitros también tienen que ver, porque a Osorto le quedó una ahí que era expulsión, porque era el último hombre y él la fue a revisar y él dijo que no era expulsión.

¿Siente que realmente es un bajón anímico del mismo equipo o realmente son las mismas expulsiones que condicionan o condicionaron en ese último partido?

Sí, yo digo que sí, eran las mismas expulsiones que le hicieron un efecto ahí, pero yo primero Dios, el partido de hoy, todo va a salir bien.

Un mensaje para toda esa gente que esperan verle nuevamente esa versión de Dixon Ramírez que vimos, incluso estuvo seleccionado nacional y esperemos de que se recupere lo más pronto posible y volverlo a ver con Real España y consultarle si el equipo catedrático esta temporada sí se va a coronar campeón.

Bueno, yo le mando un saludo a toda la gente que siempre me ha apoyado, que siempre me ha dado ánimo, a los que me han deseado siempre lo mejor y yo se lo agradezco de corazón y que Dios los bendiga, y este año miro al grupo a ser campeón.

¿Se mira levantando la copa también, porque usted es parte de la plantilla independientemente?

Claro, claro, ahí vamos a ir a levantar esa copita.

Bueno, esta es la oportunidad de estar en los primeros dos lugares, ahí peleando con Motagua.

Claro, claro y vamos a seguir peleando hasta que termine el torneo.

¿A muerte, con el profe Jeaustin Campos?

Ahí hasta la muerte.