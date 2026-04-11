Elías Burbara pide cambios en la Comisión de Arbitraje tras polémica en Choloma

San Pedro Sula, Honduras.- En Real España están más que molestos por todo lo que ocurrió en el pasado juego ante CD Choloma donde perdieron 3-2, pero con una gran polémica donde el DT Jeaustin Campos solicitó la revisión del FVS y la terna arbitral no procedió en la anotación final de los locales. Elías Burbara, presidente de "La Máquina", atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa hoy en la sede de la institución y destacó que el proceso con el técnico Jeaustin Campos sigue firme, a pesar que el costarricense puso la renuncia por lo sucedido. "Queremos expresar la inconformidad sobre los hechos ocurridos esta semana. Sabemos que el camino no es fácil, no siempre los hechos se darán de la manera más justa", sostuvo de inicio.

Y agregó: "Venimos a llamar la atención de todos esos entes externos que nos quieren perjudicar de manera no deportivo. Primero expresar que el club está fuerte, vamos, en serio, a competir por este torneo. Queremos ser campeones, es nuestro objetivo, mismo que a muchas personas les molesta, nos quieren afectar y por eso quiero que sepan que nos vamos a defender". Burbara mencionó que fue uno de los que pidió la llegada de la tecnología arbitral, pero en esta ocasión ha llegado con mucha polémica y afectando a la institución aurinegra. "Ya hemos revisado las jugadas, hubo un penal no sancionado por claro jalón de camiseta, no marcó nada. Luego una expulsión, era último hombre y ni con FVS corrigió el error. No quiero atacar el arbitraje, son humanos, no atacaré al FVS, porque es un herramienta que hemos pedido hace mucho tiempo, agradezco que lo hayan traído, pero se notan la falta de capacitación del arbitraje, pareciera que no saben usarlo todavía", destacó. "Si Jeaustin pide una revisión, no se le puede negar. Quizá él cometió un error por reaccionar y asumiremos el castigo", mencionó al conocer de inmediato que suspendieron con 4 juegos al técnico de La Máquina previo al viaje a Choluteca y medirse a Lobos UPNFM este domingo a las 7:30 pm. Lo sucedido en el estadio Rubén Deras movió las piezas y Burbara solicitó cambio total en la Comisión Nacional de Arbitraje que lideran Óscar Velásquez y Benigno Pineda. "Es por eso que el motivo de esta reunión es para pedir a la Federación de Fútbol de Honduras el cambio de la Comisión de Arbitraje, los silbantes necesitan capacitadores mejores de los que tienen, así que a Jorge Salomón pido que cambien dicha comisión, los jueces necesitan ayuda, ya se les dio la tecnología y con ella siguen cometiendo errores", atizó.