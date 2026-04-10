¿Qué andaba haciendo? Reinaldo Rueda reaparece en Panamá tras su salida de Honduras

"Me duele mucho, y más por todo lo que significa Honduras para mí, todo lo que vivimos hace 18 años en Honduras, por la ilusión que teníamos, por la forma como íbamos llevando esa clasificatoria, que prácticamente por un gol no fuimos directo al Mundial y por un punto y por un gol no fuimos al repechaje siquiera", declaró "RRR" en una entrevista a WinSports.