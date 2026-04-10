¿Qué andaba haciendo? Reinaldo Rueda reaparece en Panamá tras su salida de Honduras

Reinaldo Rueda visitó las instalaciones del San Francisco FC en Panamá. ¿Qué andaba haciendo el técnico colombiano?
En la antesala del derbi ante el CAI, Reinaldo Rueda estuvo de visita en la sede del San Francisco de Panamá, en donde compartió de cerca con los jugadores del histórico equipo canalero.
Rueda fue invitado a dar una charla motivacional a los jugadores del San Francisco antes del importante compromiso que disputarán por la liga panameña.
El técnico colombiano transmitió su experiencia al grupo de futbolistas con una emotiva charla. Tanto jugadores como cuerpo técnico mostraron su respeto por el cafetero, quien clasificó a Honduras al Mundial 2010.
Durante el entrenamiento de los "Monjes", Reinaldo Rueda estuvo junto a Jorge Dely Valdés, leyenda del fútbol panameño que actualmente dirige al conjunto rojo.
Al final del entrenamiento, Rueda se llevó de recuerdo una camiseta del San Francisco FC.
Reinaldo Rueda reapareció ante las cámaras a casi seis meses del doloroso fracaso que vivió con la Selección de Honduras al no poder clasificar al Mundial 2026.
Entre la afición hondureña quedó grabada la imagen del cafetero entre lágrimas tras no poder llevar a la Bicolor a su cuarta Copa del Mundo.
Tras ese episodio, Reinaldo Rueda no volvió a Honduras y regresó a su natal Colombia, en donde se mantuvo en silencio sobre su segunda etapa con la Bicolor por varias semanas.
Finalmente, el 24 de marzo Rueda habló por primera vez sobre su fracaso con Honduras y admitió estar muy dolido tras la eliminación de la H rumbo a la Copa del Mundo en una eliminatoria marcada por la bochornosa derrota 2-0 ante Nicaragua.
"Me duele mucho, y más por todo lo que significa Honduras para mí, todo lo que vivimos hace 18 años en Honduras, por la ilusión que teníamos, por la forma como íbamos llevando esa clasificatoria, que prácticamente por un gol no fuimos directo al Mundial y por un punto y por un gol no fuimos al repechaje siquiera", declaró "RRR" en una entrevista a WinSports.
En medio de todo, Rueda reconoció que le ha costado sanarse emocionalmente tras la debacle en Nicaragua y posterior eliminación en Costa Rica: Un golpe psicológico muy fuerte y sanándonos, sanándonos. Es difícil sanarse. Es muy difícil sanarse. La única forma de sanarse es estando otra vez en la cancha".
Rueda dejó abierta la posibilidad de volver a entrenar para sanar su herida y este viernes dio el primer paso estando presente en un entrenamiento en Panamá.
"La única forma de que el fútbol solamente se sane con fútbol es volver a entrenar, es volver a dirigir, es volver a sentir, a volver a ganar. Entre más se acerca el mundial, es más el sentimiento de nostalgia, de cómo esa piedra que le da uno, de saber que pudo haber sido y no fue, de todo el buen trabajo que hicimos, con un cuerpo técnico excelente", enfatizó.