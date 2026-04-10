Bryan Moya se pronuncia tras polémica: "No es justo que se ponga en duda mi compromiso"

San Pedro Sula, Honduras.- En medio de una semana cargada de polémica, el jugador del Marathón, Bryan Moya, fue señalado por presuntos actos de indisciplina dentro del club, situación que generó diversas versiones en el entorno deportivo. Como consecuencia, el futbolista no fue convocado para disputar el clásico ante Motagua, aumentando las dudas sobre su situación actual en el equipo verdolaga. Ante el revuelo generado, el atacante rompió el silencio y decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde negó categóricamente las acusaciones y defendió su profesionalismo.

Moya aseguró que las versiones que circularon en las últimas horas son “totalmente falsas”, especialmente aquellas que lo vinculaban con haber abandonado la concentración y el consumo de alcohol. El jugador también reconoció que situaciones pasadas pueden dar pie a comentarios, pero considera injusto que se ponga en duda su compromiso en la actualidad. Además, reafirmó su deseo de aportar al equipo, destacando que atraviesa una etapa importante en su carrera y que su objetivo es claro: rendir al máximo y luchar por el campeonato con Marathón. Asimismo, el futbolista confirmó que ha sido notificado de que entrenará con el equipo de reservas, decisión que dijo aceptar con respeto y profesionalismo, mientras espera una nueva oportunidad para regresar al primer equipo. Finalmente, ofreció disculpas por cualquier malentendido que se haya generado en torno a su situación.

Comunicado íntegro de Bryan Moya

Quiero dirigirme públicamente porque me debo a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva, a la afición y a todas las personas que me apoyan. En las últimas horas han circulado versiones totalmente falsas sobre mi comportamiento durante la concentración, incluyendo acusaciones de haber salido de la sede y consumo alcohol. Quiero dejar claro que esto es completamente falso. Entiendo que, por situaciones del pasado en las que me he visto involucrado, puedan generarse comentarios; sin embargo, no considero justo que se ponga en duda mi compromiso y profesionalismo en el presente. Soy el primero que desea aportar al equipo, marcar goles y ver a mi familia orgullosa de lo que estoy logrando. Me encuentro en una etapa importante de mi carrera y mi objetivo es claro: aportar al máximo y salir campeón con esta institución. Estoy totalmente comprometido con el equipo y con mis compañeros. Aunque no he contado con los minutos que desearía, respeto plenamente las decisiones del cuerpo técnico y continúo trabajando con disciplina y responsabilidad para estar listo cuando se me brinde la oportunidad.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: clasificar a Concacaf y alcanzar el campeonato que tanto merece esta afición.