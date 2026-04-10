Chirinos reacciona a la renuncia de Jeaustin Campos y manda aviso a Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- El futbolista de Olimpia, Michaell Chirinos, ofreció este viernes una conferencia de prensa en la previa al clásico capitalino, donde el equipo blanco se medirá a un golpeado Motagua, que viene de perder su invicto. El capitán de Olimpia abordó diversos temas, entre ellos, la situación del FVS, la caída de Motagua tras perder el invicto y la reciente renuncia de Jeaustin Campos. En cuanto a la salida de Campos, Chirinos fue claro y enfático, recordando que el torneo pasado vivieron una situación similar con Eduardo Espinel. A pesar de la adversidad, el equipo logró levantar la Copa 40 al final de la temporada.

Conferencia de Michaell Chirinos

¿Cómo está tu nivel después de un doblete ante Victoria? Creo que voy haciendo méritos para el resultado que quiero, después de una larga lesión que tuve. Me ha costado el inicio del torneo, pero ya estamos en una etapa muy buena. Me voy sintiendo bien tanto físicamente como mentalmente, que es lo más importante para uno como jugador. Y bueno, nos enfrentamos a un clásico que será muy diferente y complicado, como siempre, porque ellos vienen haciendo bien las cosas. ¿Cómo ves a Motagua, a pesar de que perdieron el invicto? Por eso están en la parte alta de la tabla. Los clásicos siempre se juegan diferente, y el domingo será muy importante. Nosotros trabajamos para jugarlo de la mejor manera. ¿Cambia esto la perspectiva de cara al clásico tras la derrota de Motagua? Sí, claro. Nosotros tenemos una ventaja, porque si ganamos nos acercamos cada vez más. Eso es muy importante. Sabemos que en la recta final del torneo las cosas se complican más, y los equipos de arriba no pueden fallar. Para nosotros, esto es una ventaja, pero igual, el partido hay que jugarlo. Será contra un rival que está jugando muy bien, que está haciendo méritos, así que será un partido complicado. Michael, personalmente, ¿cómo vives la previa de los clásicos? Sabemos que tienes mucha experiencia, pero imagino que te deben emocionar, ¿cómo lo vives? No, la verdad es que con nervios, como dicen por ahí, "cagado", pero de una forma futbolística. Creo que es parte del fútbol, porque los clásicos se viven de manera diferente, son algo único. Esperamos hacer un buen partido y seguir sumando. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de quedar líderes si ganan? Ya hemos hablado sobre la liga. La verdad es que es muy complicado, y uno como jugador tiene que hacerse responsable de lo que le toque. Nuestra obligación como institución y como jugadores es quedar campeones, sin importar cómo esté la liga. Es difícil hablar de esto porque ya sabemos todos los problemas que hay, pero nuestra obligación es salir a ganar el campeonato. El margen de error ahora es mucho más pequeño, así que vamos a trabajar partido a partido y seguir sumando.

¿Qué piensas del FVS, ahora que está presente en los clásicos? A mí me gusta, la verdad, porque implica más concentración. No puedes cometer errores, porque ya te están viendo en todo momento. Cada quien decide lo que le conviene, y el profe tiene su responsabilidad en lo que dice. Me encanta, porque también ayuda a los árbitros y a nosotros para ser más responsables. Aunque, por ejemplo, en este partido, al profe le dijeron que hiciera un gesto, y a nosotros no nos han informado sobre eso ni nos han dado una charla sobre el VAR. El único que nos dijo algo fue el profe antes de un partido. Son cosas que deberían mencionarnos para estar preparados. Pero en general, me gusta y creo que es algo de lo que se puede sacar provecho. Michael, como mencionaste en zona mixta, después del partido, se dijo que querías que Motagua perdiera. Como decía Patón, es difícil mantener un invicto. ¿Qué opinión te merece que Motagua lo haya perdido y ustedes sigan con ese récord? Es importante para las estadísticas, y como les digo, nos sentimos felices porque quedar campeones invictos es muy complicado, como ya vieron ustedes. Cada vez que vas ganando, se complica más porque los rivales te quieren ganar y quitarte el invicto. Pero, al final, solo es una estadística. Nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, y lo de Motagua no cambia nada. Al final, partido tras partido es donde tienes que mostrar la responsabilidad para ser campeón. Me alegra que Motagua haya perdido, porque así podemos cortar distancias y acercarnos a los de arriba. Tres técnicos en la liga se han quejado del FVS, e incluso uno renunció. Este será el primer clásico con el FVS. ¿Qué opinión te merece? Lástima que haya renunciado, pero es parte de la carrera y de las decisiones que toma cada institución. Cada quien se queja de lo que le conviene, y el profe tomó su decisión, que hay que respetarla. Pero eso es parte de la mentalidad de los jugadores. ¿Qué piensas de la renuncia de Jeaustin Campos, ustedes ya pasaron por algo similar con Espinel? Cuando nos pasó a nosotros, hicimos todo lo posible para que el profe no renunciara, porque sabíamos que solo fue un mal partido, no un fracaso. Al final, la gente se va a acordar de lo que uno levanta, que es la copa. Es algo que pasa en el fútbol. ¿Qué debe hacer Olimpia para llevarse la victoria ante Motagua? Como siempre en los clásicos, hay que estar bien concentrados, no regalar nada y estar atentos a las jugadas fuertes, como las del juego aéreo. Hay que disputar cada balón como si fuera el último, pero lo más importante es la concentración. En los clásicos, los errores se pagan muy caros.