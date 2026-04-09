Choloma vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Choloma, Honduras.- La tensión por la permanencia y la pelea por el liderato chocan este jueves en el estadio Rubén Deras, donde el Choloma se juega más que tres puntos frente a un Real España que no quiere soltar la cima del Clausura 2026.

El conjunto maquilero llega con el margen de error prácticamente agotado. Cada jornada se ha convertido en una prueba límite y esta no será la excepción, sobre todo tras el revés sufrido en la fecha anterior que lo dejó comprometido en el fondo de la tabla acumulada. Aun así, el equipo sabe que el tropiezo de uno de sus rivales directos en la lucha por el descenso le abre una pequeña ventana que intentará aprovechar ante su gente.

Del otro lado aparece una ‘Máquina’ que vive una realidad totalmente opuesta. Los aurinegros han sostenido el pulso en la parte alta del campeonato y buscan reafirmar su condición de candidatos, conscientes de que cualquier descuido podría costarles caro en una tabla apretada. El equipo de Jeaustin Campos ha mostrado solidez durante el torneo, pero también sabe que necesita volver a sumar de a tres tras dejar puntos en su última presentación.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a los sampedranos, que ya lograron imponerse en el primer duelo del certamen. Sin embargo, el contexto actual le añade un ingrediente distinto a este enfrentamiento: urgencia para uno, presión por sostener el liderato para el otro.