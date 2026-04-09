Juticalpa vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- Este jueves continúa la actividad de la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con un atractivo derbi olanchano.

Juticalpa FC, que de la mano de Mauro de Giobbi ha mostrado mejoría en las últimas jornadas, está enfrentando al Olancho FC que dirige Jhon Jairo López en el estadio Juan Ramón Brevé.

RESULTADO ACTUALIZADO: JUTICALPA 0-4 OLANCHO FC

El conjunto pampero llega en un buen momento, ubicado en la quinta posición con 21 puntos y en zona de clasificación a las triangulares, mientras que los canecheros afrontan el compromiso desde la penúltima casilla con 14 unidades, urgido de sumar.