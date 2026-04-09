Juticalpa vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- Este jueves continúa la actividad de la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con un atractivo derbi olanchano.
Juticalpa FC, que de la mano de Mauro de Giobbi ha mostrado mejoría en las últimas jornadas, está enfrentando al Olancho FC que dirige Jhon Jairo López en el estadio Juan Ramón Brevé.
RESULTADO ACTUALIZADO: JUTICALPA 0-4 OLANCHO FC
El conjunto pampero llega en un buen momento, ubicado en la quinta posición con 21 puntos y en zona de clasificación a las triangulares, mientras que los canecheros afrontan el compromiso desde la penúltima casilla con 14 unidades, urgido de sumar.
Canal que transmite el partido
El encuentro podrá verse a través de Deportes TVC, mientras que las incidencias y jugadas destacadas estarán disponibles en EL HERALDO.HN.
Alineaciones confirmadas
Olancho: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz, Óscar Almendarez, Omar Elvir, Henry Gómez, Yeison Mejía, Kevin López, Jorlián Sánchez y Yemerson Cabrera.
Juticalpa FC: Denovan Torres, Júnior García, Klifox Bernárdez, Marcelo Canales, Teófilo Casildo, Christian Altamirano, Ilan Rappoport, Roger González, Héctor Castellanos, Albert Galindo y Diego Ledesma