Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

7:30 PM- ¡Arrancó el partido! Marathón y Motagua se están enfrentando en el estadio Francisco Morazán.

San Pedro Sula, Honduras.- Una nueva edición del 'Clásico de las Emes' se vivirá este jueves cuando el Marathón reciba al Motagua en el estadio Morazán por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

Será un duelo de contrastes, con el Marathón sufriendo una crisis de resultados -dos derrotas consecutivas- y en medio de una polémica en el plantel con varios futbolistas apartados luego de cometer actos de indisciplina.

La dirigencia de club verdolaga tomó cartas en el asunto y ha determinado separar del plantel a cuatro de los jugadores involucrados, quienes están entrenando aparte del plantel y no formarán parte del equipo que jugará este jueves el clásico ante Motagua. Estos futbolistas son: Brayan Moya, André Orellana, Raúl Espinoza y Axel Alvarado.

Sumado a eso, el equipo de Pablo Lavallén se ha alejado de los primeros lugares, ahora es quinto con 21 puntos, tras el triunfo de Potros del Olancho FC.

Por su parte, el Motagua se mantiene como el único equipo invicto en el campeonato, sigue sin conocer la derrota. Viene de ganar (3-1) al Génesis PN en la fecha anterior, llegando a ocho triunfos.

El Ciclón Azul que dirige Javier López está segundo en la tabla de posiciones y podría cerrar el día en el liderato. Los motagüenses tienen dos partidos pendientes con el de esta noche.