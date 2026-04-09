Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán

Marathón venció 1-0 a Motagua en el clásico de la jornada 17. Las mejores postales que captó el lente de EL HERALDO.
Marathón recibió este jueves al Motagua en partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Este fue el 11 titular de Marathón: 22- Luis Ortiz, 4- Luis Vega, 5- Óscar Padilla, 8- Denis Meléndez, 11- Romario da Silva, 12- Marcelo Santos, 19- Rodrigo de Olivera, 23- Alejandro Reyes, 27- Jefryn Macías, 34- Giancarlo Sacaza y 35- Christopher Meléndez.
Así salió Motagua: Marathón: 1- Jonathan Rougier, 2- Maylor Núñez, 4- Javier Rivera, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 11- Nicolás Messiniti1, 7- Alexy Vega, 19- José Aguilera, 21- Odín Ramos y 26- Samuel Elvir.
Carlos "Chuy" Pérez fue sancionado y no fue convocado para este partido en Marathón debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.
Esta linda edecán se robó las miradas en la previa del compromiso por su belleza.
La Comisión Nacional de Arbitraje designó a Jefferson Escobar como el encargado de impartir justicia en este duelo.
Marcelo Santos fue el capitán de Motagua y Henry Figueroa en Moarathón.
El partido arrancó a las 7:30 PM y desde el inicio fue disputado en todos los sectores de la cancha.
Jefferson Escobar amonestó a Samuel Elvir y Rubilio Castillo, que se encontraba en la banca y fue por reclamos.
El técnico Pablo Lavallén también protestó fuertemente contra el árbitro principal del encuentro.
Rápidamente cayó el primer gol de partido por obra de Alexy Vega.
El mediocampista verdolaga ejecutó un tiro libre con disparo de otro planeta y puso a ganar a su equipo al minuto 29 ante Motagua.
Vega celebró con todo su gol ante uno de los lideres del Clausura 2026.
En la segunda mitad, Javier López hizo cambios en Motagua en busca del empate en el partido.
Jonathan Rougier tuvo varias intervenciones para evitar el primer del ciclón azul.
El FVS entró en acción para analizar si había penal tras un centro de Jorge Serrano que supuestamente le pegó en la mano a Isaac Castillo.
Tras la revisión, se confirmó que no había penal.
Serrano se ganó la tarjeta amarilla por reclamos al árbitro Escobar.
Minutos más tarde llegó la doble amonestación y el brasileño John Kleber fue expulsado. Motagua quedó con 10.
El marcador no se movió más y Marathón terminó venciendo 1-0 a Motagua.
Con este resultado, el ciclón azul perdió la oportunidad de ponerse en primer lugar del Clausura 2026 tras tropiezo de Real España y se queda con 29 puntos.
Por su parte, Marathón es quinto con 24 unidades acumuladas hasta la fecha.