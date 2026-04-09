  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán

Las mejores postales que dejó el clásico de las "emes" en el Morazán de San Pedro Sula

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 19:43
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
1 de 23

Marathón venció 1-0 a Motagua en el clásico de la jornada 17. Las mejores postales que captó el lente de EL HERALDO.

Fotos: Neptali Romero y Mauricio Ayala.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
2 de 23

Marathón recibió este jueves al Motagua en partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
3 de 23

Este fue el 11 titular de Marathón: 22- Luis Ortiz, 4- Luis Vega, 5- Óscar Padilla, 8- Denis Meléndez, 11- Romario da Silva, 12- Marcelo Santos, 19- Rodrigo de Olivera, 23- Alejandro Reyes, 27- Jefryn Macías, 34- Giancarlo Sacaza y 35- Christopher Meléndez.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
4 de 23

Así salió Motagua: Marathón: 1- Jonathan Rougier, 2- Maylor Núñez, 4- Javier Rivera, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 11- Nicolás Messiniti1, 7- Alexy Vega, 19- José Aguilera, 21- Odín Ramos y 26- Samuel Elvir.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
5 de 23

Carlos "Chuy" Pérez fue sancionado y no fue convocado para este partido en Marathón debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
6 de 23

Esta linda edecán se robó las miradas en la previa del compromiso por su belleza.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
7 de 23

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a Jefferson Escobar como el encargado de impartir justicia en este duelo.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
8 de 23

Marcelo Santos fue el capitán de Motagua y Henry Figueroa en Moarathón.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
9 de 23

El partido arrancó a las 7:30 PM y desde el inicio fue disputado en todos los sectores de la cancha.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
10 de 23

Jefferson Escobar amonestó a Samuel Elvir y Rubilio Castillo, que se encontraba en la banca y fue por reclamos.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
11 de 23

El técnico Pablo Lavallén también protestó fuertemente contra el árbitro principal del encuentro.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
12 de 23

Rápidamente cayó el primer gol de partido por obra de Alexy Vega.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
13 de 23

El mediocampista verdolaga ejecutó un tiro libre con disparo de otro planeta y puso a ganar a su equipo al minuto 29 ante Motagua.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
14 de 23

Vega celebró con todo su gol ante uno de los lideres del Clausura 2026.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
15 de 23

En la segunda mitad, Javier López hizo cambios en Motagua en busca del empate en el partido.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
16 de 23

Jonathan Rougier tuvo varias intervenciones para evitar el primer del ciclón azul.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
17 de 23

El FVS entró en acción para analizar si había penal tras un centro de Jorge Serrano que supuestamente le pegó en la mano a Isaac Castillo.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
18 de 23

Tras la revisión, se confirmó que no había penal.
Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
19 de 23

Serrano se ganó la tarjeta amarilla por reclamos al árbitro Escobar.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
20 de 23

Minutos más tarde llegó la doble amonestación y el brasileño John Kleber fue expulsado. Motagua quedó con 10.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
21 de 23

El marcador no se movió más y Marathón terminó venciendo 1-0 a Motagua.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
22 de 23

Con este resultado, el ciclón azul perdió la oportunidad de ponerse en primer lugar del Clausura 2026 tras tropiezo de Real España y se queda con 29 puntos.

Motagua sufrió ante Marathón, modelo se robó el show y uno de los indisciplinados en el Morazán
23 de 23

Por su parte, Marathón es quinto con 24 unidades acumuladas hasta la fecha.

Cargar más fotos