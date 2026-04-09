Linda chica cautiva, Motagua le mete miedo a Marathón y decisión final con indisciplinados

Uno de los datos importantes es que se confirmó que los cinco jugadores señalados de indisciplina en Marathón no entraron en lista ya que se les abrió un sumario. Los futbolistas que no verán acción ante los azules son: André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y Carlos "Chuy" Pérez. Este último se sancionó debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.