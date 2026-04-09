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Linda chica cautiva, Motagua le mete miedo a Marathón y decisión final con indisciplinados

Verdolagas y azules se enfrentarán en el estadio Francisco Morazán en el partido más importante de la jornada 17 del Clausura 2026

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 18:00
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Te mostramos el ambiente previo al arranque del partido entre Marathón y Motagua por la jornada 17 de la Liga Nacional de Honduras.

Fotos: Neptali Romero y Mauricio Ayala.
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Motagua llegó este jueves al estadio Francisco Morazán para enfrentar uno de los partidos más importantes del Clausura 2026.
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Al frente tendrán a otro de los equipos grandes de la Liga Nacional de Honduras, Marathón.

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En cargados del FVS se aseguraron de que el sistema estuviera a punto previo al arranque del encuntro.

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Los aficionados verdolagas llegaron desde tempranas horas a colgar sus mantas para montar el show en este clásico de las "emes".

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Esta linda chica se robó las miradas en el sector de silla del coloso sampedrano.

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Los aficionados de Marathón llegan optimistas en que su equipo podrá recuperar el nivel mostrado en la anterior campaña.

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Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, tuvo una breve charla con la seguridad del estadio.

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Cientos de elementos de la Policía Nacional de Honduras brindarán seguridad en este clásico Marathón vs Motagua.

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Esta hermosa chica aprovechó para tomarse una fotografía con Javier López, técnico de Motagua.

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Los futbolistas del Ciclón Azul posaron para el lente de EL HERALDO. Están serenos y quieren despedazar al monstruo verde de visita.

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Este hincha sorprendió al llevar un peluche de una águila, en alusión a su amado Motagua.

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Estos pequeños seguidores del mimado le pidieron su firma a Giancarlo Sacaza, quien no dudó en complacerlos.

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Luis Vegas no se olvida de su paso por Marathón y estuvo compartiendo con colaboradores del equipo sampedrano.

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Esta guapa chica cautivó con su sonrisa y robó suspiros en el Morazán.

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La afición verdolaga no dejó solo a su equipo y ha llegado en gran cantidad para disfrutar de este partido.

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Esta pareja disfrutará de una linda noche de clásico en Liga Nacional.

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Así preparan los famosos huevos de tortuga, que no pueden faltar en los estadios hondureños.
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Uno de los datos importantes es que se confirmó que los cinco jugadores señalados de indisciplina en Marathón no entraron en lista ya que se les abrió un sumario. Los futbolistas que no verán acción ante los azules son: André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y Carlos "Chuy" Pérez. Este último se sancionó debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.
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Otras de las guapas aficionadas que engalanaron la previa del Marathón vs Motagua.

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