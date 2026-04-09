Jeaustin Campos pone la renuncia en Real España y atiza contra la Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Jeaustin Campos explotó tras la derrota y no se guardó nada. El técnico aurinegro anunció su decisión de no continuar y lanzó una fuerte acusación contra el fútbol hondureño: “Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son... y aquí se escoge quién va a ser campeón”.
El entrenador también calificó lo ocurrido como “un circo romano” y aseguró que no está dispuesto a formar parte de ese entorno. “No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, disparó, cuestionando además el uso del FVS y dejando entrever que su implementación no cumple con los estándares adecuados.
Campos fue aún más directo al describir el contexto que lo llevó a tomar la decisión: “Hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente”. Afirmó que no puede permitir que su honestidad se vea comprometida y reiteró que su salida no responde a un hecho aislado, sino a una situación que, según él, se ha repetido durante mucho tiempo.
Sin embargo, EL HERALDO conoció que la directiva buscará convencer a Jeaustin Campos para que no abandone el club aurinegro, tomando en cuenta que el equipo atraviesa una etapa clave del torneo. Real España no la pasa mal y actualmente pelea el liderato del Clausura 2026 junto a Motagua, por lo que una salida inmediata del entrenador dejaría en problemas a la institución sampedrana.
Declaraciones de Campos
¿Cómo se siente luego de un partido con dos expulsiones y sobre la hora terminan perdiendo este marcador?
No voy a hablar de esto, de lo que pasó en el partido. Acabo de hablar con los muchachos, les acabo de decir que yo la verdad no voy a continuar.
¿No va a continuar?
No, no voy a continuar.
¿En Real España?
Sí, no voy a continuar. Yo creo que mi dignidad, mi prestigio vale más que situaciones como estas que se dieron. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos para buscar. Y aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas, ni en esa pudredumbre que está.
Le dije a los muchachos, a ustedes, que los jugadores, la verdad que mi respeto es para todos los jugadores de la liga. Porque tienen un alto nivel de profesionalismo, como son tratados, como son entrenados, con las pocas herramientas que puedan tener. Y son grandes jugadores y grandes seres humanos. Y hablo no solo de Real España, sino también de todos los equipos con los que hemos topado. Yo soy un tipo muy competitivo, siempre quiero ganar, no busco ni que me favorezcan, ni mucho menos. Pero tampoco soy arlequín de un circo, y lo que hay ahora es un circo. Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol. Y no vamos a entrar en si fue penal, si no fue penal, si fue expulsión o no fue expulsión. Porque, como te digo, tengo año y medio de estar en esto, y la verdad que no. Ya se lo acabo de decir a los muchachos, que yo no, no continúo. Tendría que cambiar un montón de cosas.
Ni siquiera de la directiva de Real España, ni siquiera de los jugadores, ni siquiera depende del club. Tendría que cambiar un montón de cosas de quién soy yo para ir en contra, como salmón, en contra de una corriente poco transparente, poco decente, poco congruente. Y lo más irónico es que vi, no sé si en tu periódico o en dónde, que la liga busca en el doping la integridad. La integridad no está en los jugadores, la integridad hay que buscarla en otros lados. Y, como te digo, no es este partido, tengo casi dos años.
¿Hay persecución?
No, no, la verdad ojalá sea por mí, ojalá sea por mí, pero no lo creo. Yo creo que acá simple y sencillamente hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y yo creo que hasta sinvergüenzada de alguna gente. No estoy hablando de los árbitros, estoy hablando de todo.
Entonces yo, sinceramente, a mí, como se lo digo, mi dignidad y mi prestigio no me permiten seguir aquí, es imposible, es imposible. Y mi profesionalismo, como les dije a los muchachos, podemos entrenar tres días, tres veces por día y seguir dándole y seguir dándole para tener, como estos partidos, hemos tenido 20. Entonces ya sabemos por dónde va la procesión y yo sinceramente te digo, no, no, yo no puedo permitir, mi honestidad no puede permitirse ser parte de algo circense como esto.
De verdad, con todo el cariño, con todo el corazón, aprovecho para despedirme de toda la prensa, aprovecho para despedirme de toda la afición en general, que nos ha tratado súper bien, de todos mis colegas, los profesores, los entrenadores, que hemos hecho un trabajo bastante importante para que esto esté en el lugar donde debe de estar. Y a los futbolistas en general también.
¿Sabe que esta es una decisión ya tomada, no hay vuelta atrás, al menos que Elías hable con usted?
No, no, se lo voy a comentar ahora al presidente, se lo voy a comentar. O sea, yo, mientras siga habiendo esta pudredumbre que se vio hoy y que vimos el partido pasado y que vimos el partido antepasado, o sea, no, no. Y se los dije a ustedes, el VAR lo que va a hacer es desnudar aún más las deficiencias que tienen todos. Y esto no es un VAR, esto lo que es, es alguien de por allá tiene y les pasa las repeticiones a los árbitros. Hay un consejo de árbitros que discute la jugada, ¿verdad que no? No, no hay árbitros que estén en una casilla como normalmente se tiene que hacer, un VAR decente. Y no hay, entonces imagínate todo lo que tienen que cambiar. Y yo no soy quien para hacer el revolú, como dicen los boricuas, para venir a cambiar las cosas. Entonces prefiero yo no ser partícipe de verdad de este circo, no quiero ensuciarme las manos. He tratado de limpiármelas siempre y de siempre ir al fair play. Y esto a mí me ensucia, me ensucia las manos, me da asco y yo sinceramente es difícil.