Militar acusado en crimen de Isy Obed Murillo seguirá bajo arresto domiciliario

Tegucigalpa, Honduras.- Un Tribunal de Sentencias la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo el arresto domiciliario para el general en condición de retiro, Carlos Roberto Puerto Fúnez, procesado por la presunta implicación en la muerte de Isy Obed Murillo durante el golpe de Estado del 2009. Puerto Fúnez está acusado junto a los generales Venacio Cervantes y Romeo Vásquez Velásquez, había estado preso y hace tres meses se le cambió la medida al arresto domiciliario.

Este día se hizo una audiencia de revisión de medidas, pero el Tribunal negó la petición del cuerpo de abogados de Carlos Roberto Puerto Fúnez, pese a la presentación de una fianza hipotecaria. El general retirado precisó que "estamos aquí porque no tenemos nada que esconder, somos inocentes y estamos claros que tendremos luz al final del túnel. Seguimos confiando en la justicia y si nos vamos a juicio sabemos que saldremos libres porque no hemos cometido algún delito". Tras la decisión del Tribunal consideró que "seguro estoy que en Honduras hay justicia, no hemos cometido ningún delito".