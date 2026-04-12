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Luis Palma se luce con golazo en Polonia con Lech Poznań: Video de la anotación del hondureño

Gracias al gol del catracho, el Lech Poznań mantiene el primer lugar de la clasificación con 46 puntos

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 13:10

Poznań, Polonia.- Luis Palma fue clave para el Lech Poznań este domingo en el empate 3-3 contra el GKS Katowice, en la jornada 28 de la Ekstraklasa. El hondureño comenzó en el banco, pero como revulsivo, ingresó para cambiarle la cara al encuentro.

Palma entró al minuto 69 con el marcador 1-3 en contra, y desde ahí comenzó su espectáculo. Primero dio asistencia para el descuento y luego marcó un golazo, su sexto de la temporada en la liga.

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Luis Palma recibió el balón al minuto 80, se deshizo de su marcador y disparó al ángulo del portero para empatar el partido. La jugada fue revisada en el VAR y el gol fue confirmado.

Gracias al empate logrado por el hondureño, el Lech Poznań mantiene el primer lugar de la clasificación con 46 puntos. "El Bicho" quiere otra liga para su palmarés.

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Zagłębie Lubin, perseguidor del Poznań, ganó su partido de la fecha 1-0 y se encuentra a solo dos puntos de distancia. Con varias jornadas por disputarse, este punto rescatado por Palma podría ser vital.

En la siguiente jornada, el Lech Poznań visitará al Pogoń Szczecin el sábado 18 de abril a las 12:15 del mediodía, hora de Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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