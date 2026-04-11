Inter Miami sigue sin ganar en su nueva casa y empata ante Red Bulls

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami sigue sin ganar en su nueva casa. En un intenso partido, el equipo rosa y negro dejó escapar el triunfo y terminó empatando 2-2 ante el New York Red Bulls.

Al igual que hace una semana ante el Austin, los de Javier Mascherano iniciaron abajo en el marcador ante un rival que los supo poner en aprietos. Al 14', Julian Hall hizo valer su visión de juego y aguantó de gran manera el balón ante la presión de Reguilón para habilitar de gran manera a Jorge Ruvalcaba que estaba solo en el área y terminó definiendo a placer frenta a St. Clair para adelantar a los visitantes.

Duro revés para el Inter que otra vez iniciaba perdiendo como local desde la inauguración de su estadio. El equipo de la Florida apretó en búsqueda del empate, pero le faltaba contundencia de cara a portería y parecía que se iría en desventaja al descanso, pero en el último suspiro del primer tiempo De Paul mandó un centro a segundo poste que logré conectar el argentino Silvetti con un sutil toque de cajón para mandar el esférico al fondo de la red. Golazo y empate antes del silbatazo.

Tras irse al vestuario en igualdad, el Inter Miami regresó a la cancha con energías renovadas y al 55' Germán Berterame, flamante fichaje del equipo de Javier Mascherano, se estrenó como goleador en la MLS marcando el 2-1 con un sensacional remate de media vuelta.

Parecía que el conjunto local, en una noche en donde el capitán Leo Messi estuvo lejos de su versión estelar, podía aseguerar el triunfo, sin embargo, los visitantes comenzaron a presionar fuertemente contra su área.

El primer aviso fue un gol anulado a Cade Cowell por fuera de juego, pero eso no detuvo al Red Bulls, que no paró de insistir en ataque hasta que nuevamente Julian Hall demostró su habilidad con el balón entrando al área a placer y habilitando a Mehmeti para que empatara el partido a 13 minutos del final.

El 2-2 despertó a los de Javier Mascherano y principalmente a Messi, que primero lideró un contragolpe que acabó en un gol anulado a Berterame por una posición ilícita y luego con un tiro libre que pasó rozando el poste de la portería de Horvat en el tiempo de descuento.

El Inter Miami aún no puede celebrar en el Nu Stadium, el moderno escenario que construyó la franquicia con miras a tener a las mayores estrellas del fútbol ahí presentes. No ha sido un inicio de temporada fácil para el equipo de Mascherano, ya eliminado de la Concacaf Champions Cup y a cuatro puntos del Nashville de Andy Najar y Bryan Acosta en la lucha por el liderato de la Conferencia Este.