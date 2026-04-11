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¡Insólito! Bajan de avión a futbolista por gritar "bomba" y podría tener consecuencias

Al jugador argentino, Emiliano Endrizzi, podría salirle cara la "broma" que quiso jugarle a los demás pasajeros tras ser arrestado por las autoridades

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 17:45
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Conozca los detalles acerca de la detención de Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

 Fotos: Cortesía
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El futbolista argentino Emiliano Endrizzi protagonizó un polémico e insólito momento tras ser detenido por las autoridades dentro del avión en el que viajaba junto al resto de sus compañeros con destino a Buenos Aires, capital argentina.
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El jugador fue detenido por "amenaza de bomba" en la ciudad de Jujuy después de querer jugarle una broma a sus compañeros y demás pasajeros.
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El futbolista gritó en tono de broma "bomba" dentro del avión, lo que obligó a los encargados del vuelo a activar el protocolo de seguridad.
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La activación del protocolo de seguridad alteró por completo la rutina del equipo que viajaba hasta la capital de Argentina para medirse a Agropecuario en un partido de la Primera Nacional, lo cual generó dudas sobre si podrían presentarse al compromiso.
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Por su lado, la aerolínea en la que viajaba Endrizzi, emitió un comunicado en donde explicó la situación.
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"La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero", señala el comunicado.
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“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, agregó.
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La acción de Endrizzi fue sumamente repudiada por los demás pasajeros, quienes se vieron afectados en su itinerario de vuelo por la presunta broma. Desde Argentina señalan que esta situación podría ocasionar el despido del futbolista.
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