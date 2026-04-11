¡Insólito! Bajan de avión a futbolista por gritar "bomba" y podría tener consecuencias

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, agregó.