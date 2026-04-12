Marathón vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Inicia una nueva jornada y con partido de alto voltaje! El Marathón vuelve a su casa este domingo 12 de abril para medirse al Olancho FC en el arranque de la jornada 18 del Clausura 2026, en un duelo directo por posiciones en la tabla.

El “Monstruo Verde”, ahora bajo el mando de Pablo Lavallén, llega en medio de una semana agitada por temas de indisciplina dentro de su plantilla. Sin embargo, dentro del campo ha sabido responder: viene de un triunfo de carácter tras vencer 1-0 a Motagua en el Estadio Morazán, resultado que no solo cortó el invicto azul, sino que también reforzó la confianza del grupo en la recta final del torneo.

Con 24 puntos en su cuenta, los verdolagas ocupan la quinta posición, igualados con su rival de turno, el Olancho FC, que es cuarto por mejor diferencia de goles. Por ello, este compromiso toma tintes de “final”, ya que una victoria podría marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a la liguilla.

Pero al frente estará un rival que también llega encendido. Los Potros no tuvieron contemplaciones en la jornada anterior y firmaron una contundente goleada en el derbi olanchano ante Juticalpa FC, dejando claro que están decididos a pelear en la zona alta del campeonato.

La paridad ha sido protagonista en los enfrentamientos entre ambos. En la primera vuelta del Clausura 2026, Marathón y Olancho FC empataron 1-1 en el Estadio Juan Ramón Brevé, reflejando lo cerrado que suele ser este cruce.

Ahora, con el cierre de las vueltas regulares cada vez más cerca, los dos equipos se juegan más que tres puntos: se juegan la posibilidad de consolidarse en puestos de clasificación y llegar con impulso a la fase decisiva.