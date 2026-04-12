Motagua vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que parecía en la previa una fiesta del fútbol como se venía dando en los últimos años, hoy volvió a lo que era antes: actos de vandalismo horas previas al clásico entre Motagua y Olimpia en el Nacional de Tegucigalpa.

Todo eso desencadenó al menos 10 heridos de bala producto de la balacera que se formó en las afueras del recinto deportivo, hasta un efectivo de la Policía Nacional fue herido por un proyectil que hirió su cabeza. El partido sufrió un retraso por los incidentes y arrancará a las 6:30 PM. --------------------------------------------- MINUTO A MINUTO: 5:20 PM- Liga Nacional confirma que a las 6:30 de la noche se jugará el clásico Motagua vs Olimpia. 5:10 PM- Policía Nacional dice que garantiza seguridad para que se juego el Motagua vs Olimpia. 5:00 PM- En 20 minutos van a tomar la decisión si se cancela el partido. 4:20 PM- ¡ÚLTIMA HORA! Se suspende el clásico Motagua vs Olimpia por disturbios entre barras.

4:00 PM- Aficionados del Motagua heridos de bala en las afueras del Nacional previo al clásico ante Olimpia.

3:50 PM- Varias detonaciones de arma de fuego en las afueras del Chelato Uclés. La Policía Nacional despliega cientos elementos y hay aficionados heridos.

3:40 PM- Motagua arribó desde tempranas horas al estadio Nacional de Tegucigalpa para el clásico capitalino de esta jornada 18 del Clausura 2026.

Previa del partido

El mítico Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario de una batalla que promete emociones de principio a fin, con dos equipos metidos de lleno en la pelea por los primeros puestos. La expectativa es máxima y el ambiente en la capital apunta a ser electrizante. El Ciclón Azul llega en un gran momento, ubicado en la segunda posición con 29 puntos, mostrando solidez y regularidad a lo largo del campeonato. Motagua sabe que este clásico puede ser clave para dar un golpe de autoridad y acercarse aún más al liderato, en un partido donde la intensidad y el orden serán determinantes. Del otro lado, Olimpia arriba tercero con 26 unidades, consciente de que tiene en sus manos la oportunidad perfecta para recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por la cima. El León no solo se juega tres puntos, sino también el orgullo y un impulso anímico vital en la recta final del torneo. En cuanto a las novedades, Motagua no podrá contar con el delantero brasileño John Kleber, quien cumplirá su sanción tras la expulsión sufrida ante Marathón. Por su parte, Olimpia recupera piezas importantes: Jerry Bengtson y Yustin Arboleda regresan tras superar sus lesiones, mientras que el joven David Flores vuelve luego de cumplir su castigo, dándole mayor profundidad al ataque merengue. La historia respalda la grandeza de este enfrentamiento: en 290 clásicos disputados, Olimpia domina con 111 victorias, mientras que Motagua suma 64 triunfos y se registran 115 empates. Un historial que refleja lo parejo e intenso que suele ser este choque, más allá de los números.

Canal que transmite el partido