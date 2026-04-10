Tabla de posiciones LaLiga de España: Real Madrid le entrega el título al Barcelona

Tegucigalpa, Honduras.- El Real Madrid ha dicho adiós a LaLiga en cuestión de una semana. El conjunto merengue empató con el Girona en casa y se continúa rezagando en la tabla de posiciones a seis jornadas de que finalice la temporada.

Los blancos fueron superiores este viernes ante el Girona, pero no lograron pasar del empate 1-1 ante los rojiblancos, un resultado que lo celebra el Barcelona antes de jugar el derbi ante el Espanyol.

En el arranque de la jornada 31, el Madrid se quedó en la segunda posición con 70 puntos, seis menos que el Barcelona que es primero con 76 y que podría aumentar su ventaja a nueve unidades en caso de ganar el sábado en su respectivo compromiso.