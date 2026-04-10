Tabla de posiciones LaLiga de España: Real Madrid le entrega el título al Barcelona

Tegucigalpa, Honduras.- El Real Madrid ha dicho adiós a LaLiga en cuestión de una semana. El conjunto merengue empató con el Girona en casa y se continúa rezagando en la tabla de posiciones a seis jornadas de que finalice la temporada.
Los blancos fueron superiores este viernes ante el Girona, pero no lograron pasar del empate 1-1 ante los rojiblancos, un resultado que lo celebra el Barcelona antes de jugar el derbi ante el Espanyol.
En el arranque de la jornada 31, el Madrid se quedó en la segunda posición con 70 puntos, seis menos que el Barcelona que es primero con 76 y que podría aumentar su ventaja a nueve unidades en caso de ganar el sábado en su respectivo compromiso.
La lucha en la parte alta parece definirse en favor de los culés, que están a las puertas de ganar su segundo título liguero consecutivo.
En cuanto al Girona, el equipo catalán llegó a 38 puntos y ya le saca nueve unidades de diferencia al Elche en la lucha por no descender.
Junto a los ilicitanos, el Levante de Kervin Arriaga y el Real Oviedo se mantienen en el fondo de la clasificación con muy pocas opciones de seguir en Primera.
En la clasificación a competiciones europeas no se esperan muchos cambios con el Villarreal y Atlético de Madrid entrando a Champions y Betis, Celta, Real Sociedad y Getafe peleando por los boletos a la Europa y Conference League.