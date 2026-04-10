Neymar apunta a la MLS y podría ser compañero de un hondureño

Cincinnati, Estados Unidos.- Aún a la expectativa de convencer a Carlo Ancelotti para estar en la lista final de Brasil para el Mundial 2026, Neymar ya piensa en su futuro y estaría alejándose del Brasileirao. Todo parece indicar que la estrella brasileña de 34 años le estaría poniendo fin a su segunda etapa en el Santos y haría maletas para marcharse a la MLS, en donde podría compartir vestuario con un hondureño.

De acuerdo con The Athletic, el ex del Barcelona y PSG está en negociaciones con el FC Cincinnati, franquicia a la que pertenece el delantero catracho Mathías Vázquez, quien incluso ya ha llegado a entrenar con el primer equipo.

Desde Estados Unidos mencionan que el Cincinnati ha iniciado conversaciones con el entorno de Neymar para tantear cómo está la situación del delantero, a quien buscan convertir en su fichaje estrella para el segundo semestre del año. La franquicia de Ohio analiza factores claves como las pretensiones económicas del crack y si su llegada cumple con el proyecto deportivo de una franquicia que ha ganado mucho protagonismo en el "soccer" desde su entrada en escena.