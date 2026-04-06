Neymar se somete a operación de rodilla buscando convencer a Ancelotti e ir al Mundial

Brasilia, Brasil.- Neymar no desiste en su objetivo de jugar el Mundial 2026 con Brasil. Tras estar ausente en la última fecha FIFA con la "Verdeamarela", el crack brasileño se sometió a una operación en la rodilla buscando entrar en la lista final de Carlo Ancelotti.
Esto fue confirmado por su entrenador en el Santos, Cuca, quien mencionó que Ney no se da por vencido y quiere recuperar su mejor versión física para estar presente en la Copa del Mundo con la pentacampeona.
Tras someterse al procedimiento, Neymar estará ausente en debut de Santos en la Copa Sudamericana y de varios partidos de la presente temporada en el Brasileirao.
Desde el entorno del brasileño han mencionado que busca cumplir con los plazos de recuperación después de realizarse la operación y posteriormente realizar una "mini pretemporada" para llegar a tono al torneo en Norteamérica.
Según su entrenador, Neymar está enfocado en mejorar varios aspectos de su condición física, entre ellos su velocidad, fuerzas y resistencia, agregando que el máximo deseo del '10' es disputar el Mundial.
Neymar no juega con la Selección de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una dura lesión de ligamentos cruzados. Con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la "Canarinha" mucho se ha especulado con el regreso del crack a la convocatoria, pero hasta el momento el italiano sigue sin tomarlo en cuenta y deberá de tomar una decisión para el Mundial.