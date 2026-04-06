Neymar se somete a operación de rodilla buscando convencer a Ancelotti e ir al Mundial

Brasilia, Brasil.- Neymar no desiste en su objetivo de jugar el Mundial 2026 con Brasil. Tras estar ausente en la última fecha FIFA con la "Verdeamarela", el crack brasileño se sometió a una operación en la rodilla buscando entrar en la lista final de Carlo Ancelotti.

Esto fue confirmado por su entrenador en el Santos, Cuca, quien mencionó que Ney no se da por vencido y quiere recuperar su mejor versión física para estar presente en la Copa del Mundo con la pentacampeona.

Tras someterse al procedimiento, Neymar estará ausente en debut de Santos en la Copa Sudamericana y de varios partidos de la presente temporada en el Brasileirao.