Jesler Palacios, "influencer" que murió ahogado en lago Atlitán tras navegar sin chaleco

Jesler Palacios Recinos, de 25 años de edad, perdió la vida por sumersión en el lago de Atitlán, en Guatemala, el pasado sábado 4 de abril, mientras intentaba grabar contenido para sus plataforma sociales. ¿Ya encontraron el cuerpo o sigue la búsqueda? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a miles de usuarios de redes.