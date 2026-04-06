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Jesler Palacios, "influencer" que murió ahogado en lago Atlitán tras navegar sin chaleco

Jesler Palacios, joven de Huehuetenango, desapareció en las profundidades del lago de Atitlán tras saltar de un jetcar sin protección para salvar su dron

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 14:44
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Jesler Palacios Recinos, de 25 años de edad, perdió la vida por sumersión en el lago de Atitlán, en Guatemala, el pasado sábado 4 de abril, mientras intentaba grabar contenido para sus plataforma sociales. ¿Ya encontraron el cuerpo o sigue la búsqueda? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a miles de usuarios de redes.

 Foto: redes sociales
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De acuerdo con el relato de testigos, el joven se subió a un jetcar amarillo junto a una mujer y salió al lago con la cámara y un dron listo.

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Desafortunadamente, el dron de Jesler cayó al agua y sin pensarlo dos veces se lanzó para rescatar su equipo tecnológico, según el testimonio de personas que se encontraban en la zona.

Foto: redes sociales
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Lo hizo sin portar un chaleco salvavidas, confiando en sus habilidades. Tras un primer intento fallido por rescatar el aparato, el joven volvió a sumergirse en una segunda ocasión, pero esta vez no regresó a la superficie. El momento quedó captado en un video que circula en redes sociales.

Captura de pantalla
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La alerta movilizó de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Guatemala, quienes desplegaron a su equipo de buzos y especialistas en rescate acuático.

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Las labores de búsqueda se extendieron durante horas y continuaron hasta el domingo, enfrentándose a los desafíos naturales de la zona, como la baja visibilidad.

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Para fortalecer el rastreo, las autoridades incorporaron tecnología de punta, incluyendo un dron acuático diseñado para explorar áreas de difícil acceso para los humanos.

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Pese al despliegue técnico y humano, el cuerpo del joven no había sido localizado en los últimos reportes oficiales, aunque las autoridades locales ya han confirmado su deceso dada la naturaleza del incidente.

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Mientras la búsqueda física continúa, en redes han comenzado a circular videos que documentan los momentos previos a la tragedia.

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Jesler Palacios era reconocido en su localidad como un joven con espíritu empresarial e hijo de un empresario de la región.

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Aunque las autoridades aún no han detallado si existirá una investigación formal sobre la operación del jetcar o la responsabilidad de terceros, el caso ha causado revuelo por la falta de regulación por parte de las autoridades en algunas actividades turísticas.

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La familia de Jesler y la comunidad de Barillas espera que los cuerpos de socorro puedan encontrar sus restos mortales para darle el último adiós y cerrar con el doloroso caso.

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