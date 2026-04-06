Tabla de goleo de la Liga Nacional de Honduras: Eddie Hernández lidera y sorpresivo perseguidor

Tegucigalpa, Honduras.- La pelea por el liderato de goleo en la Liga Nacional de Honduras está más encendida que nunca, aunque por ahora hay un nombre que se mantiene firme en la cima: Eddie Hernández, al 'Cañonero del Aguán' no lo han podido bajar de la primera posición. El delantero de la Máquina es líder solitario con 11 anotaciones en 14 jornadas disputadas, y todavía tiene la oportunidad de ampliar su ventaja cuando su equipo enfrente esta noche a Juticalpa FC en el Estadio Morazán. El delantero de 35 años sigue marcando el ritmo en la tabla y quiere despegarse aún más del resto.

Sin embargo, la sorpresa del torneo es Kilmar Peña, quien se ha metido de lleno en la pelea por el título de goleo. Aunque no logró anotar en la última jornada ante Victoria, se mantiene en la segunda posición y sigue presionando de cerca al líder, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato. Detrás de ellos, la lucha también está apretada. Rodrigo de Olivera, de Motagua, y Clayvin Zúniga, de Olancho FC, comparten la tercera posición con siete goles. Ambos tuvieron momentos destacados, pero en las últimas fechas han perdido regularidad, lo que les ha impedido acercarse más a la cima. Más abajo aparece Nicolás Messiniti, quien fue el máximo goleador del torneo anterior con Marathón, pero en este Clausura 2026 no ha logrado mantener el mismo ritmo y suma seis tantos con la camiseta del Monstruo Verde.

El listado lo completan varios nombres con cinco anotaciones: Yaudel Ladera, Jairo Róchez, John Kleber, Erick “Yío” Puerto y Rubilio Castillo, quienes aún sueñan con meterse de lleno en la pelea, aunque por ahora están a cinco goles de Eddie Hernández, líder solitario en la tabla de 'killer' del Clausura 2026.

Tabla de goleadores de la Liga Nacional