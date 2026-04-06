  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de goleo de la Liga Nacional de Honduras: Eddie Hernández lidera y sorpresivo perseguidor

Nicolás Messiniti fue el máximo goleador del torneo anterior con Marathón, pero en este Clausura 2026 no ha logrado mantener el mismo ritmo

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 15:24
Tabla de goleo de la Liga Nacional de Honduras: Eddie Hernández lidera y sorpresivo perseguidor

Tras 16 jornada disputadas, estos son los máximos romperedes del certamen liguero.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- La pelea por el liderato de goleo en la Liga Nacional de Honduras está más encendida que nunca, aunque por ahora hay un nombre que se mantiene firme en la cima: Eddie Hernández, al 'Cañonero del Aguán' no lo han podido bajar de la primera posición.

El delantero de la Máquina es líder solitario con 11 anotaciones en 14 jornadas disputadas, y todavía tiene la oportunidad de ampliar su ventaja cuando su equipo enfrente esta noche a Juticalpa FC en el Estadio Morazán. El delantero de 35 años sigue marcando el ritmo en la tabla y quiere despegarse aún más del resto.

Romell Quioto desata la polémica: Se retira de la Selección de Honduras y señala culpables

Sin embargo, la sorpresa del torneo es Kilmar Peña, quien se ha metido de lleno en la pelea por el título de goleo. Aunque no logró anotar en la última jornada ante Victoria, se mantiene en la segunda posición y sigue presionando de cerca al líder, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Detrás de ellos, la lucha también está apretada. Rodrigo de Olivera, de Motagua, y Clayvin Zúniga, de Olancho FC, comparten la tercera posición con siete goles. Ambos tuvieron momentos destacados, pero en las últimas fechas han perdido regularidad, lo que les ha impedido acercarse más a la cima.

Más abajo aparece Nicolás Messiniti, quien fue el máximo goleador del torneo anterior con Marathón, pero en este Clausura 2026 no ha logrado mantener el mismo ritmo y suma seis tantos con la camiseta del Monstruo Verde.

DT de Inter de Bogotá revela por qué fichó a Dereck Moncada y cuenta sorprendente anécdota

El listado lo completan varios nombres con cinco anotaciones: Yaudel Ladera, Jairo Róchez, John Kleber, Erick “Yío” Puerto y Rubilio Castillo, quienes aún sueñan con meterse de lleno en la pelea, aunque por ahora están a cinco goles de Eddie Hernández, líder solitario en la tabla de 'killer' del Clausura 2026.

Tabla de goleadores de la Liga Nacional

Tabla de goleo de la Liga Nacional de Honduras: Eddie Hernández lidera y sorpresivo perseguidor

Así marcha la tabla de goleadores del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias