Motagua sigue invicto tras vencer a Génesis PN y se pone en la cima del Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Fútbol Club Motagua volvió a la actividad en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y reafirmó su gran momento con una victoria de 3-1 sobre el Génesis PN, en duelo correspondiente a la jornada 16 y en choque disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Los goles del equipo azul fueron obra del delantero brasileño John Kleber, al inicio del compromiso; el talentoso volante zurdo Alejandro Reyes, y Jefryn Macías, ya sobre el final del encuentro. Por la visita descontó Gabriel Araújo.

Con este triunfo, Motagua recupera la punta del torneo, sumando 29 puntos, los mismos que Real España, pero aventajando a los aurinegros por mejor diferencia de goles. La “Máquina” volverá a la cancha este lunes enfrentando a Juticalpa FC.

El partido comenzó con una acción brillante de Kleber al minuto 15, quien eludió con gran elegancia al portero rival y definió con un potente derechazo que se alojó en el fondo de la red. Este gol significó su tercera anotación consecutiva en la presente campaña, confirmando su excelente momento de forma.

Motagua siguió buscando ampliar la ventaja. Al minuto 31, Denis Meléndez sorprendió con un remate potente desde larga distancia, pero el portero del Génesis reaccionó de manera felina para desviar el balón. Cuatro minutos después, Kleber tuvo otra clara oportunidad de anotar su doblete, pero su zurdazo dentro del área se fue por encima del arco, dejando escapar una ocasión que pudo sentenciar el encuentro.

La segunda mitad estuvo llena de emociones. El Génesis casi empata al minuto 51, cuando un remate de Bryan Félix pasó rozando el palo. Motagua respondió a los 60 con un cabezazo de Luis Vega, tras un tiro de esquina ejecutado por Rodrygo Gómez, que también estuvo cerca de abrir el marcador.

La resolución llegó en la recta final del partido. Al minuto 79, Alejandro Reyes marcó el segundo gol del Ciclón con un disparo que se desvió y dejó sin reacción al portero visitante. Poco después, al minuto 86, el FVS sancionó un penal a favor del Génesis tras revisar la acción con tecnología, y Gabriel Araújo logró descontar para los visitantes.

Finalmente, en tiempo de compensación, al minuto 95, Jefryn Macías sentenció el encuentro tras una gran asistencia de Jorge Serrano, asegurando así la victoria del Motagua.

Con este triunfo, Motagua demuestra su poderío y se posiciona nuevamente en lo más alto de la tabla, mientras que el Génesis PN se queda en la novena posición con 13 unidades, desaprovechando la oportunidad de acercarse a los puestos de liguilla.

La próxima jornada traerá un nuevo desafío, ya que el Ciclón visitará al Marathón en un partido programado para este jueves, mientras que un día antes, es decir el miércoles, Génesis PN se medirá en Puerto Cortés ante Platense.