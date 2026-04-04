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Olancho FC vapuleó al Choloma y se aferra a los primeros puestos del Liga Nacional

En la primer vuelta, Olancho FC se impuso por la mínima diferencia, por lo que Choloma intentará ahora cobrar revancha

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 17:29
Olancho FC vapuleó al Choloma y se aferra a los primeros puestos del Liga Nacional

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras levantó el telón de la jornada 16 con un partido vibrante en Juticalpa, donde Olancho FC mostró carácter para remontar e imponerse 3-1 sobre Choloma en un duelo bastante movido.

El encuentro arrancó con sorpresa, ya que fue Choloma quien golpeó primero. Al minuto 14, un pelotazo largo encontró al paraguayo Enrique Borja, quien controló con categoría, se sacudió la marca de Nelson Muñoz y definió con un remate cruzado imposible para Harold Fonseca, silenciando momentáneamente a la afición local.

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Sin embargo, la reacción de los Potros no tardó en llegar. Al 24’, Aarón Cabrera tomó el balón, se quitó con un gran recorte a Jonathan Córdova y sacó un potente disparo que, tras un leve desvío, dejó sin opciones al guardameta Mariano Pineda para el 1-1.

Olancho FC creció en confianza y antes del descanso logró darle vuelta al marcador. Al minuto 37, en un contragolpe letal, nuevamente Cabrera fue protagonista al meterse al área y quedar mano a mano con Pineda. El portero logró rechazar, pero dejó el rebote servido para Marlon Ramírez, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para el 2-1.

En la segunda mitad, los locales mantuvieron el control del partido y terminaron de sentenciar la historia al minuto 58. Carlos Argueta desbordó y sirvió un balón preciso para Jorlián Sánchez, quien apareció en el segundo poste para empujar el esférico con el arco prácticamente a su merced y decretar el 3-1 definitivo.

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Un minuto después, el encuentro vivió su única intervención del FVS. El técnico de Choloma, Carlos “Chato” Padilla, solicitó la revisión por una supuesta mano dentro del área. Tras el análisis, el árbitro Jefferson Escobar determinó que, por la circunstancia de la jugada, la acción no era sancionable, manteniendo la decisión inicial.

Con este triunfo, Olancho FC escala al quinto lugar con 21 puntos y se mete de lleno en la pelea por un boleto a las triangulares, mientras que Choloma se queda en la séptima posición con 14 unidades, complicando sus aspiraciones en el campeonato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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