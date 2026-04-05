"Yio" Puerto y Georgie Welcome liquidaron a Marathón ante Platense en Liga Nacional

El encuentro arrancó con un Marathón más propositivo. Al minuto 22, Odín Ramos encendió las alarmas con un potente remate desde el borde del área, pero Merlín Bonilla respondió con una gran intervención, estirando su mano derecha para mantener el cero en su portería.

Puerto Cortés, Honduras.- Platense firmó un triunfo de oro en casa al vencer 3-1 a Marathón en el Estadio Excélsior, en un duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Honduras , disputado en pleno Domingo Santo.

Cuando mejor se veía el conjunto verdolaga, llegó el golpe de Platense. Al minuto 28, Erick “Yío” Puerto sacó un potente disparo desde fuera del área que, tras un leve desvío en Henry Figueroa, dejó sin opciones a Jonathan Rougier. El balón terminó en el fondo de la red y puso en ventaja a los escualos.

Platense siguió insistiendo y al 32’ estuvo cerca de alargar su ventaja en el marcador con un remate lejano de Edwin Solani Solano, que obligó nuevamente a Rougier a volar para evitar el segundo tanto del conjunto local.

La igualdad llegaría justo antes del descanso. Al minuto 45, el árbitro sancionó penal tras una acción de Ángelo Norales sobre Damin Ramírez. Luego de una revisión en el FVS, José Valladares confirmó la decisión. Desde los once pasos, Rubilio Castillo no falló y, pese a que Bonilla adivinó la trayectoria, no logró evitar el 1-1 al 45+3’.

En el segundo tiempo, Platense reaccionó con contundencia. Apenas al minuto 51, Samuel Pozantes desbordó por la derecha y envió un centro preciso que encontró a Georgie Welcome, quien se elevó para conectar de cabeza y devolver la ventaja a los locales.