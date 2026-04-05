Dereck Moncada sacude el mercado de fichajes en Honduras: clubes de Europa van tras el ex Olimpia

Representantes de equipos de Europa han puesto su mirada en el delantero hondureño Dereck Moncada, que podría ser la bomba del mercado de fichajes de verano. Te mostramos detalles.
El duelo marcó además el debut del técnico español José Francisco Molina al frente de la Bicolor, en un duelo donde Honduras mostró carácter y momentos de buen fútbol ante una selección peruana siempre competitiva.
Sin embargo, más allá del resultado, la vida del jugador hondureño Dereck Moncada pudo haber cambiado ya que se ha conocido que un equipo de la Premier League de Inglaterra lo estuvo observando en directo en el Honduras vs Perú.
El Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra es el equipo que tiene en la mira al hondureño Dereck Moncada al extremo de que lo vieron de cerca en el Honduras vs Perú.
Un observador de talentos del Wolverhampton se encargó de ver a Dereck Moncada en España.
El jefe de ojeadores de los Wolves, Ben Wrigglesworth, junto a Mario Moncada, quien es el representante del jugador hondureño.
La presencia del emisario del club inglés no es casualidad, ya que Dereck Moncada viene destacando de manera notable en el fútbol colombiano, defendiendo los colores del Internacional de Bogotá en lo que ha sido su primera experiencia como legionario.
El rendimiento de Moncada ha despertado el interés de clubes fuera del continente, y este seguimiento por parte de Wolverhampton confirma que su nombre ya comienza a sonar en escenarios más exigentes.
El atacante, surgido de las filas del Olimpia de Honduras, pertenece actualmente al Necaxa de México, institución que posee sus derechos deportivos
De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del jugador ronda los 1.4 millones de dólares, aunque desde su entorno consideran que su proyección y nivel actual lo colocan por encima de los tres millones.
La posibilidad de que Moncada dé el salto a Europa en el corto o mediano plazo comienza a tomar fuerza, especialmente si mantiene el nivel que ha mostrado tanto a nivel de clubes como en sus primeras apariciones con la selección nacional.
El Wolverhampton Wanderers, conocido popularmente como “Wolves”, es uno de los clubes más históricos del fútbol inglés y forma parte de la élite de la Premier League.
Fundado en 1877 (originalmente como St. Luke’s), el club es uno de los miembros fundadores de la Football League en 1888, lo que lo sitúa entre los equipos pioneros del fútbol profesional.
El Wolverhampton juega como local en el histórico Molineux Stadium, inaugurado en 1889. Es uno de los estadios más antiguos del país y tiene capacidad para más de 30 mil espectadores.
En la presente campaña Wolverhampton la pasa mal ya que son colistas en la Premier League.