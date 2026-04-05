Revelan en qué trabajaba "Pery" Martínez en Estados Unidos: Así fueron sus tristes días antes de morir

Revelan la vida oculta de “Pery” Martínez en EE.UU.: en qué trabajaba y el dramático final que nadie conocía del recorado futbolista hondureño.
Walter Julián “Pery” Martínez fue uno e los pocos futbolistas hondureño que dejó huella por su talento, carisma y entrega dentro de los terrenos de juego.
Nació el 28 de marzo de 1982 en Tegucigalpa, donde desde joven mostró condiciones especiales para el fútbol.
Debutó profesionalmente en el Club Deportivo Victoria en 2001, ganándose rápidamente el cariño de la afición.
Su rendimiento lo llevó a consolidarse como delantero en equipos como el Vida y Marathón en Liga Nacional de Honduras.
Gracias a su nivel, también formó parte de la Selección de Honduras que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.
Durante su carrera, jugó en el extranjero, incluyendo pasos por ligas de China, España y la MLS.
Más allá de su talento, era reconocido por su humildad y cercanía con la gente.
Tras retirarse del fútbol profesional, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.
Se estableció inicialmente en Waltham, Massachusetts, donde trabajó como entrenador de categorías inferiores.
Además, participaba en ligas amateurs para mantenerse activo y ligado al deporte.
Con el tiempo, también desempeñó trabajos fuera del fútbol, incluyendo el de chofer en el entorno artístico.
Según revelaciones posteriores, llegó a trabajar transportando artistas urbanos vinculados al productor conocido como Frank Miami.
Entre ellos, estuvo relacionado con el entorno del reguetonero Lary Over.
Sin embargo, su vida personal comenzó a deteriorarse, marcada por problemas emocionales y depresión.
Personas cercanas revelaron que atravesaba momentos difíciles, incluso sin poder ver a sus hijos durante largos periodos.
En sus últimos días previo a su fallecimiento, se encontraba afectado emocionalmente y llegó a expresar su tristeza en conversaciones con amigos.
El 11 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en el Bronx, Nueva York, mientras visitaba a un amigo.
Aunque inicialmente se habló de un paro cardíaco, posteriormente surgieron versiones que apuntan a una sobredosis en medio de su lucha silenciosa contra la depresión.