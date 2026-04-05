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Revelan en qué trabajaba "Pery" Martínez en Estados Unidos: Así fueron sus tristes días antes de morir

Personas cercanas revelaron que atravesaba momentos difíciles antes de perder la vida

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 14:10
Revelan en qué trabajaba Pery Martínez en Estados Unidos: Así fueron sus tristes días antes de morir
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Revelan la vida oculta de “Pery” Martínez en EE.UU.: en qué trabajaba y el dramático final que nadie conocía del recorado futbolista hondureño.

 Fotos: Cortesía.
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Walter Julián “Pery” Martínez fue uno e los pocos futbolistas hondureño que dejó huella por su talento, carisma y entrega dentro de los terrenos de juego.
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Nació el 28 de marzo de 1982 en Tegucigalpa, donde desde joven mostró condiciones especiales para el fútbol.
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Debutó profesionalmente en el Club Deportivo Victoria en 2001, ganándose rápidamente el cariño de la afición.
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Su rendimiento lo llevó a consolidarse como delantero en equipos como el Vida y Marathón en Liga Nacional de Honduras.
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Gracias a su nivel, también formó parte de la Selección de Honduras que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.
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Durante su carrera, jugó en el extranjero, incluyendo pasos por ligas de China, España y la MLS.
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Más allá de su talento, era reconocido por su humildad y cercanía con la gente.
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Tras retirarse del fútbol profesional, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.
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Se estableció inicialmente en Waltham, Massachusetts, donde trabajó como entrenador de categorías inferiores.
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Además, participaba en ligas amateurs para mantenerse activo y ligado al deporte.
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Con el tiempo, también desempeñó trabajos fuera del fútbol, incluyendo el de chofer en el entorno artístico.
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Según revelaciones posteriores, llegó a trabajar transportando artistas urbanos vinculados al productor conocido como Frank Miami.
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Entre ellos, estuvo relacionado con el entorno del reguetonero Lary Over.
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Sin embargo, su vida personal comenzó a deteriorarse, marcada por problemas emocionales y depresión.
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Personas cercanas revelaron que atravesaba momentos difíciles, incluso sin poder ver a sus hijos durante largos periodos.
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En sus últimos días previo a su fallecimiento, se encontraba afectado emocionalmente y llegó a expresar su tristeza en conversaciones con amigos.
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El 11 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en el Bronx, Nueva York, mientras visitaba a un amigo.
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Aunque inicialmente se habló de un paro cardíaco, posteriormente surgieron versiones que apuntan a una sobredosis en medio de su lucha silenciosa contra la depresión.
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