Trump afirma que “Dios apoya” acciones de EE UU en conflicto con Irán

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera que Dios respalda las acciones de su país en el conflicto con Irán, durante un intercambio con la prensa en el que se le consultó directamente sobre este tema.

Ante la pregunta de una periodista —quien señaló que Trump había dicho “Gloria a Dios” y cuestionó si creía que Dios apoya las decisiones de Estados Unidos en este conflicto— el mandatario respondió de forma contundente: “¿Que si Dios apoya a Estados Unidos? Sí, totalmente. Dios es bueno. Y Dios quiere ver a la gente cuidada”.

Trump también expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente, asegurando que no aprueba la violencia ni el sufrimiento humano.