Trump afirma que “Dios apoya” acciones de EE UU en conflicto con Irán

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera que Dios respalda las acciones de su país en el conflicto con Irán, durante un intercambio con la prensa en el que se le consultó directamente sobre este tema.
Ante la pregunta de una periodista —quien señaló que Trump había dicho “Gloria a Dios” y cuestionó si creía que Dios apoya las decisiones de Estados Unidos en este conflicto— el mandatario respondió de forma contundente: “¿Que si Dios apoya a Estados Unidos? Sí, totalmente. Dios es bueno. Y Dios quiere ver a la gente cuidada”.
Trump también expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente, asegurando que no aprueba la violencia ni el sufrimiento humano.
“A Dios no le gusta lo que está pasando, a mí no me gusta lo que está pasando”, afirmó, al tiempo que rechazó las críticas que lo acusan de disfrutar los escenarios de guerra.
“Dicen que lo disfruto, no lo hago... no me gusta ver gente morir”, agregó el presidente, quien además destacó que durante su gestión ha logrado poner fin a varios conflictos. “He terminado ocho guerras, nadie lo ha hecho antes”, sostuvo.
En relación con la situación específica en Irán, Trump fue enfático al señalar que “no es nada bueno”, reiterando su postura crítica frente a lo que ocurre en ese país.
Sus declaraciones surgen en un contexto de tensión internacional, donde las acciones y posturas de Estados Unidos frente a Irán continúan generando debate tanto en el ámbito político como en la opinión pública global.