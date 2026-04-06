Champions League: ¿Cuándo fue la última vez que el Bayern derrotó al Real Madrid?

Madrid, España.- Buscando un lugar en las semifinales de la Champions League, Real Madrid y Bayern Múnich se miden este martes en una nueva edición del clásico europeo en el Santiago Bernabéu, el cual ha sido testigo de varias batallas entre ambos gigantes. Durante muchos años, el conjunto bávaro fue una auténtica "bestia negra" para los merengues, que cada vez que se medían en Europa ante el gigante alemán chocaban con un auténtico muro, sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado drásticamente en favor de los españoles. En los enfrentamientos más recientes que han tenido en Champions, el Real Madrid le ha tomado la medida al Bayern, hasta el punto de que cada vez que lo ha superado ha terminado levantando "La Orejona".

¿Cuál fue la última victoria del Bayern?

Para encontrar el último triunfo del Bayern Múnich ante el Real Madrid es necesario remontarse hasta el 17 de abril de 2012, cuando en las semifinales de aquella edición los de Baviera se impusieron 2-1 en el Allianz Arena en el partido de ida.

Posteriormente, los del sur de Alemania cayeron 2-1 en el Santiago Bernabéu, pero lograron la clasificación tras imponerse 3-1 por la vía de los penales. Han pasado ya 14 años del último partido y llave de eliminación directa en que los alemanes terminaron superando al club más laureado de toda Europa. Desde ese episodio, los dos clubes han chocado en cuatro ocasiones más a ida y vuelta, resultando el Real Madrid victorioso de todas ellas.

Historial reciente

Pero más allá de que el Bayern no ha podido superar las últimas eliminatorias europeas ante el Madrid, lo llamativo es que el multicampeón alemán no ha podido vencer en ni un tan solo partido a los de la capital española. Desde el 25 de abril de 2012, ambos clubes han disputado nueve partidos en los que el Real Madrid domina ampliamente el historial reciente con siete triunfos frente a solo dos empates. El más reciente enfrentamiento que tuvieron ambos equipos en la máxima competición europea fue en las semifinales de la temporada 2023-24, en donde tras un vibrante empate 2-2 en la ida los blancos, de la mano de Joselu, se metieron en la final con un espectacular 2-1 conseguido en los últimos minutos.

Últimos duelos en Champions

Semifinales 2011-12 Ida: Bayern Múnich 2-1 Real Madrid Vuelta: Real Madrid 2-1 Bayern Múnich Bayern Múnich clasificó a la final tras imponerse 3-1 en penales. Semifinales 2013-14 Ida: Real Madrid 1-0 Bayern Múnich Vuelta: Bayern Múnich 0-4 Real Madrid Real Madrid avanzó a la final con un global de 5-0. Cuartos de final 2016-17 Ida: Bayern Múnich 1-2 Real Madrid Vuelta: Real Madrid 4-2 Bayern Múnich Real Madrid avanzó a semifinales con un global de 6-3.