Hansi Flick explica la razón del encontronazo con Lamine Yamal y opinión sobre error del VAR

Madrid, España.- El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, señaló, después del triunfo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-2) y preguntado por el enfado de Lamine Yamal al final del partido, que "lo ha dado todo" y que su enfado fue por las circunstancias del partido. "Lamine lo ha dado todo. He hablado con él en el vestuario. Ha intentado de todas las formas marcar un tanto. Seguramente su enfado ha sido porque ha intentado marcar el segundo tanto de todas las formas posibles y no lo ha conseguido. No ha tenido suerte para marcar goles, pero lo ha dado todo. Regateó y lo intentó, pero no marcó. En el vestuario estaba bien", dijo el entrenador del Barcelona.

Sobre el partido indicó que lo han "controlado". "Hemos logrado tres puntos importantes en un partido que hemos controlado y ante un rival complicado como es el Atlético. Los partidos de Champions serán diferentes", indicó. Al referise a las tarjetas y la actuación del VAR, Flick señaló que, a su juicio, la acción de Gerard Martín no era roja. "Para mí no era tarjeta roja. No lo he visto por televisión, pero en el campo no me ha parecido tarjeta roja", indicó.