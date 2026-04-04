Copeco recomienda evacuación de playas en el Golfo de Fonseca por fuerte oleaje

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que debía ser una tarde de esparcimiento para miles de veraneantes en el cierre de la Semana Santa 2026, se ha convertido en una situación de emergencia preventiva. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) han emitido una advertencia urgente debido a un incremento significativo en el oleaje en todo el sector del Golfo de Fonseca. Según el boletín informativo 008-2026, las condiciones marítimas han obligado a las autoridades a recomendar el retiro inmediato de turistas y pobladores de las zonas de playa en Amapala y el resto de la línea costera de Valle.

La medida busca evitar incidentes lamentables ante la fuerza del mar, que ha mostrado un comportamiento agresivo durante la tarde de este Sábado de Gloria. El monitoreo técnico realizado por los expertos indica que el oleaje en el Pacífico alcanzará alturas de entre 2 a 4 pies, con periodos de rompimiento sumamente rápidos de aproximadamente 14 segundos. Este fenómeno se ve intensificado por la marea alta, la cual se estima que alcanzará su punto máximo a las 4:51 de la tarde, llegando a una altura crítica de 1.60 metros. Ante este escenario, Copeco ha sido enfático en sus directrices: se debe evacuar de inmediato las playas, zonas bajas y áreas cercanas al mar en Amapala. Asimismo, queda estrictamente prohibido ingresar al mar o realizar cualquier tipo de actividad acuática mientras persistan estas condiciones de riesgo, ya que la fuerza del agua podría arrastrar a los bañistas con facilidad. "Se recomienda a la población y los turistas retirarse de las zonas de playa en Amapala de manera preventiva, con el fin de evitar incidentes que lamentar", cita el comunicado oficial emitido este sábado 4 de abril. Los Comités de Emergencia Municipal (Codem) de la zona sur ya se encuentran desplegados para asegurar que los visitantes acaten las instrucciones y abandonen las áreas de peligro antes del pico máximo de la marea.