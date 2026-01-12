Masa de aire frío provocará bajas temperaturas y lluvias en algunas zonas del país

Tegucigalpa, Honduras.-La influencia de una masa de aire frío continuará afectando este lunes -12 de enero- a gran parte del territorio nacional, generando condiciones inestables principalmente en las regiones norte y nororiente del país. De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se espera abundante nubosidad acompañada de lluvias y chubascos débiles a moderados, con episodios ocasionalmente fuertes en esas zonas. El pronosticador de turno de Copeco, José Pavón, indicó que también se registrarán “precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos del centro y noroccidente”, producto del ingreso de humedad asociado a la masa de frío.

En contraste, las regiones sur y sur occidente del país permanecerán bajo condiciones secas y estables, sin probabilidad significativa de lluvias durante la jornada. En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 2 y 4 pies, mientras que en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, valores similares a los que se registrarán en otros puntos de la región central, donde la máxima alcanzará los 28 C°.