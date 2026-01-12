Masa de aire frío provocará bajas temperaturas y lluvias en algunas zonas del país

Tegucigalpa, Honduras.-La influencia de una masa de aire frío continuará afectando este lunes -12 de enero- a gran parte del territorio nacional, generando condiciones inestables principalmente en las regiones norte y nororiente del país.
De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se espera abundante nubosidad acompañada de lluvias y chubascos débiles a moderados, con episodios ocasionalmente fuertes en esas zonas.
El pronosticador de turno de Copeco, José Pavón, indicó que también se registrarán “precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos del centro y noroccidente”, producto del ingreso de humedad asociado a la masa de frío.
En contraste, las regiones sur y sur occidente del país permanecerán bajo condiciones secas y estables, sin probabilidad significativa de lluvias durante la jornada.
En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 2 y 4 pies, mientras que en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies.
Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, valores similares a los que se registrarán en otros puntos de la región central, donde la máxima alcanzará los 28 C°.
La región insular presentará temperaturas de hasta 26 C° como máxima y 24 C° como mínima, mientras que en la región norte el termómetro marcará valores entre 22 y 26 C°.
Para la región oriental se esperan temperaturas máximas de 28 C° y mínimas de 18 C°, mientras que el sur será la zona más cálida del país, con máximas de 36 C° y mínimas de 24 C°.
En la región occidental, las condiciones serán más frescas, con una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 12 C°, de acuerdo con el informe emitido por Cenaos a través de Copeco.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).