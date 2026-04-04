Horarios y actividades: con fe la Iglesia Católica celebra Domingo de Resurrección

La Iglesia Católica se prepara para la festividad más importante del calendario litúrgico, el Domingo de Resurrección. Tras una una semana cargada de reflexión y luto por la pasión de Cristo, la Basílica de Suyapa anunció los horarios y actividades que se realizarán durante la jornada este domingo 5 de abril. ¿Planea asistir? Aquí le detallamos la agenda a continuación.
Se prevé que la jornada arrancará a las 5:00 de la mañana con las tradicionales "Carreritas de San Juan", en las calles de la Aldea Suyapa, un acto cargado de simbolismo donde los fieles recrean el anuncio que Cristo ha resucitado.
Para quienes buscan participar en la Santa Eucaristía, la programación abarcará todo el domingo. En la Basílica, las misas comenzarán desde las 6:30 de la mañana, según anunciaron a través de su programación.
La Santa Eucaristía seguirá con horarios de 8:00 AM, 9:30 AM, 11:00 AM y continuando por la tarde a las 3:00 PM, 4:30 PM y el cierre solemne a las 6:00 PM.
El Santuario Pequeño y el Templo de San Judas también son epicentros de esta fiesta espiritual. En el primero, las citas son cada hora punta desde las 7:00 AM hasta el mediodía, con servicios adicionales a las 4:00 PM. Por su parte, San Judas ofrece celebraciones a las 9:00 AM y 10:30 AM para descentralizar la masiva afluencia.
A diferencia del inicio de la Semana Mayor, este domingo la Iglesia ha confirmado que no habrá bautismos.
La masiva concurrencia que se espera este domingo 5 de abril, ya que es el clímax de una planificación que inició con el Domingo de Ramos y la bendición de las palmas.
Se espera que miles de capitalinos transiten por las plazas del complejo religioso en una de las celebraciones más concurridas.
La agenda dominical es el cierre de un Triduo Pascual intenso. Apenas el viernes, el sector Sinaí y los alrededores de la Basílica fueron escenario de los solemnes viacrucis y el Sermón de las Siete Palabras, actos que dieron paso al Santo Entierro en la ruta tradicional bajo un clima de profundo respeto.
Con la Vigilia Pascual celebrada la noche del sábado como preámbulo, la Iglesia Católica invita a las familias hondureñas a participar en las últimas eucaristías del día.