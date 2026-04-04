Horarios y actividades: con fe la Iglesia Católica celebra Domingo de Resurrección

La Iglesia Católica se prepara para la festividad más importante del calendario litúrgico, el Domingo de Resurrección. Tras una una semana cargada de reflexión y luto por la pasión de Cristo, la Basílica de Suyapa anunció los horarios y actividades que se realizarán durante la jornada este domingo 5 de abril. ¿Planea asistir? Aquí le detallamos la agenda a continuación.