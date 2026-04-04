Tabla de posiciones LaLiga de España: Barcelona vence al Atlético y Real Madrid se hunde

El gran golpe lo dio el Barcelona , que se impuso 2-1 en su visita al Atlético de Madrid . Los goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski le dieron tres puntos vitales al conjunto azulgrana, que ahora se consolida como líder con 76 puntos tras 30 partidos.

Madrid, España.- La jornada dejó movimientos clave en la tabla de LaLiga de España , con resultados que sacuden tanto la pelea por el título como la lucha por el descenso.

En contraste, el Real Madrid protagonizó la gran sorpresa de la jornada al caer 2-1 frente al Mallorca. El conjunto bermellón fue superior durante todo el encuentro y se llevó la victoria con tantos de Manu Morlanes al minuto 41 y Vedat Muriqi en el 90+1. Éder Militão descontó para los blancos al 88’, pero no fue suficiente. El equipo merengue, que parece tener la mente puesta en su duelo europeo ante el Bayern Múnich, se queda en la segunda posición con 69 puntos y desaprovecha la oportunidad de acercarse al liderato.

Con estos resultados, el Barcelona amplía su ventaja y ahora le saca siete puntos al Real Madrid, que además tiene un partido más. Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene cuarto con 57 unidades, en plena lucha por asegurar puestos de Champions League.

En la zona media, equipos como Villarreal (58 pts), Real Betis (45 pts) y Real Sociedad (41 pts) siguen firmes en la pelea por competiciones europeas.