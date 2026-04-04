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Trágico viaje a la playa en México: familia pierde la vida en accidente; hasta mascota murió

Entre las víctimas también falleció la mascota de la familia. Autoridades coordinan el traslado de los heridos a hospitales de alta especialidad en el Edomex

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 16:27
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Al menos seis integrantes de una familia murieron y siete personas resultaron heridas tras el volcamiento de una camioneta registrada en el Viaducto Diamante, en Acapulco, Guerrero, en México, durante el Viernes Santo. Entre las víctimas también se confirmó la muerte de la mascota que acompañaba al grupo familiar.

 Foto: Redes sociales
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El accidente ocurrió alrededor del mediodía a la altura de Metlapil, cerca de la caseta que conecta con la Zona Diamante.

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La familia, originaria del municipio de Xonacatlán, Estado de México, se dirigía hacia la playa cuando una de las llantas del vehículo se ponchó, provocando que el conductor perdiera el control.

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La unidad, una camioneta tipo pick up Chevrolet Tornado con placas del Estado de México, salió del camino y volcó sobre la vía, generando un impacto de alta magnitud que provocó que varios ocupantes salieran proyectados.

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Inicialmente, autoridades reportaron la muerte de cuatro personas en el lugar, entre ellas una menor de edad.

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Posteriormente, una quinta víctima falleció en el Hospital General del IMSS-Bienestar “El Quemado”. Horas después, se confirmó una sexta persona fallecida, elevando el saldo mortal del siniestro.

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En cuanto a los lesionados, al menos siete personas permanecen bajo atención médica con diversos traumatismos en hospitales de Guerrero.

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Debido a la gravedad de las lesiones, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) desplegó un equipo especializado para coordinar su traslado a centros hospitalarios de alta especialidad en el Valle de Toluca.

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Autoridades informaron que los pacientes serán ingresados a la red del Instituto de Salud del Estado de México, donde recibirán atención integral durante su recuperación.

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Equipos de emergencia atendieron la escena, mientras que autoridades de seguridad resguardaron la zona para facilitar las labores de rescate. El accidente ocurrió en medio de la alta afluencia vehicular por el periodo vacacional de Semana Santa.

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Familiares de las víctimas ya reciben acompañamiento por parte de autoridades del Estado de México, quienes brindan apoyo en los trámites legales y atención a los sobrevivientes.

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Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones al viajar por carretera, especialmente durante temporadas de alta movilidad.

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