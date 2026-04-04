Menor en bicicleta es atropellado en Comayagüela; conductor huye sin auxiliarlo

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de edad fue atropellado mientras se conducía en bicicleta por un vehículo tipo turismo, color gris, en la avenida Monseñor Fiallos, en Comayagüela. El conductor involucrado huyó del lugar sin brindarle asistencia.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el hecho ocurrió el viernes 3 de abril, a eso del mediodía.

Las imágenes muestran el momento en que el menor circulaba en su bicicleta y, al intentar cruzar la vía, ingresa a la trayectoria del automóvil.

En la grabación se observa que el vehículo impacta de manera lateral al menor, quien golpea contra la parte del automotor y es proyectado varios metros sobre el pavimento. La bicicleta queda tendida en medio de la calle tras el impacto.