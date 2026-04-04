Por intento de robo cae un nicaragüense en Talanga

Tegucigalpa, Honduras.-Un ciudadano de origen nicaragüense fue capturado por agentes de la Policía Nacional por suponerlo responsable de cometer el delito de robo en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. El detenido tiene 24 años de edad y es originario de Managua, Nicaragua y residente en colonia Laureles, de Guaimaca, Francisco Morazán, informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La detención se dio por parte de agentes asignados a la Unidad Departamental de Policía #8.

El informe policial indica que el nicaragüense es presunto responsable del delito robo en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de testigo protegido. El afectado interpuso la denuncia ante la autoridad competente, por lo que los agentes de investigación iniciaron el proceso de localización hasta que lograron darle detención. Al momento de la captura, al nicaragüense le decomisaron una caja de herramientas y varios objetos eléctricos, los que serán remitidos a la Fiscalía como pruebas relacionadas al caso.