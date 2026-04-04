En prisión seguirán tío y sobrino acusados de matar a "Carita", menor limpiaparabrisas

San Pedro Sula, Honduras.- Dos hombres continuarán en prisión por orden de un juzgado, mientras avanza el proceso en su contra por la muerte de un menor de 16 años, conocido como “Carita”, ocurrida en el sector del bordo Esquipulas I de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

El Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Geovanni Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech, señalados de participar en el asesinato del menor Víctor Aarón Mejía Córdoba. Ambos permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras avanza el proceso judicial.

Los imputados, tío y sobrino, son considerados por el Ministerio Público como presuntos responsables del delito de asesinato en perjuicio del adolescente, quien fue ultimado en el sector del bordo Esquipulas I, en San Pedro Sula. En el mismo caso, también guarda prisión preventiva Eder Antonio Portillo Turcios.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Tejada Lara y Tejada Frech habrían esperado a la víctima a bordo de un vehículo, mientras un tercer individuo la trasladaba hasta el lugar del crimen. Una vez en las cercanías del billar Andy, le habrían dado muerte.