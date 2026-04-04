En prisión seguirán tío y sobrino acusados de matar a "Carita", menor limpiaparabrisas

San Pedro Sula, Honduras.- Dos hombres continuarán en prisión por orden de un juzgado, mientras avanza el proceso en su contra por la muerte de un menor de 16 años, conocido como “Carita”, ocurrida en el sector del bordo Esquipulas I de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
El Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Geovanni Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech, señalados de participar en el asesinato del menor Víctor Aarón Mejía Córdoba. Ambos permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras avanza el proceso judicial.
Los imputados, tío y sobrino, son considerados por el Ministerio Público como presuntos responsables del delito de asesinato en perjuicio del adolescente, quien fue ultimado en el sector del bordo Esquipulas I, en San Pedro Sula. En el mismo caso, también guarda prisión preventiva Eder Antonio Portillo Turcios.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Tejada Lara y Tejada Frech habrían esperado a la víctima a bordo de un vehículo, mientras un tercer individuo la trasladaba hasta el lugar del crimen. Una vez en las cercanías del billar Andy, le habrían dado muerte.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y presentó diversos medios de prueba, entre ellos documentales, periciales y testificales, solicitando la prisión preventiva para los acusados. Por su parte, la defensa rechazó los señalamientos, alegó arraigo y pidió el sobreseimiento.
Sin embargo, la jueza competente concluyó que existen indicios racionales suficientes de participación de los imputados, además de advertir peligro de fuga, por lo que ordenó su reclusión por el término legal. Asimismo, fijó la audiencia preliminar para las 9:00 de la mañana del jueves 4 de junio.
Como antecedente, Tejada Lara y Tejada Frech fueron detenidos el pasado 26 de marzo junto al Portillo Turcios, el tercer sospechoso, durante un operativo policial ejecutado en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula.
Tras su captura, las autoridades informaron que los tres serían acusados por el delito de asesinato en relación con este caso.
El caso se remonta a la madrugada del 12 de julio de 2025, cuando fue hallado sin vida Mejía Córdoba.
"Carita" solía ganarse unos lempiras limpiando parabrisas en la avenida Júnior, cerca del bulevar Juan Pablo Segundo, donde era ampliamente conocido.
NOTA: Este artículo fue revisado y editado por un editor humano con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.