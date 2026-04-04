Jugador hondureño sufre por la derrota de Real Madrid y señalan al culpable; otro lloró

"Llevo dos semanas, aunque por fuera parezco muy feo y duro... También soy humano y a veces las emociones y los nervios me dejan. Vengo de fallar un penalti para dar un punto a mi equipo ante el Elche. Luego perder la final para un Mundial para cumplir el mayor sueño de mi vida. Pensé que la temporada estaba acabando mal. Pero de repente, un golazo, el 2-1. Conmigo hemos conseguido la victoria".