Real Madrid cayó 1-2 ante Mallorca y comprometió la temporada en LaLiga de España. Jugador hondureño sufre por la derrota de Real Madrid y señalan al culpable; otro lloró.
Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio la victoria por 2-1 al Mallorca este sábado y lo sacó de la zona de descenso ante un Real Madrid decepcionante y que prácticamente dijo adiós al título de liga.
Sin embargo, en los medios de comunicación de España y en redes sociales han destrozado a los jugadores del Real Madrid con su rendimiento en el mismo día que el Barcelona podría perder puntos debido a que juega ante el Atlético. Acá te presentamos los culpables de la caída.
El primer culpable fue Álvaro Arbeloa quien decidió en dejar en la banca al brasileño Vinicius en vistas al partido de Liga de Campeones contra el Bayern de Munich.
Otra de las ausencias en el once de Álvaro Arbeloa es la de Thiago Pitarch, que se queda fuera y entra otro mediocampista canterano, Manuel Ángel Román, que disfrutará de su primera titularidad en liga con el primer equipo.
Ya hablando del partido, el Mallorca se adelantó en el 43' tras un pase de Darder que dejó en posición de ventaja a Maffeo, que centró con destino a Muriqi, pero en el camino se topó con Morlanes, que hizo un control preciso para plantarse solo ante Lunin y anotar el 1-0.
El segundo culpable de la derrota fue Camavinga, quien casi como espectador, vivió el 1-0 en contra de su equipo.
No siguió la jugada. No acompañó. No corrigió. Llegó tarde y mal, que es peor que no llegar. Y en ese detalle mínimo, que en el fútbol es todo, se quebró el sistema. Antonio Rüdiger lo entendió al instante: su gesto de reproche fue tan claro como el hueco que dejó su compañero.
El contexto tampoco ayudó. Sin Fede Valverde por sanción, con el Bayern Múnich asomando en el horizonte y con varios jugadores cansados tras el parón internacional, Arbeloa agitó el once.
Vinícius empezó en el banquillo junto a Jude Bellingham -aún verde, sin ritmo competitivo- y Camavinga, por Thiago Pitarch, entró en escena junto al canterano Manuel Ángel, sustituto de Valverde. Era una oportunidad. No la aprovechó.
El Real Madrid fue un equipo plano, sin filo, sostenido únicamente por la amenaza intermitente de Mbappé, al que Leo Román le negó el gol que habría sido su vigésimo cuarto en Liga.
Leo Román fue sin duda alguna el villano del partido. Evitó todo para que Mbappé y ningun otro jugador pudiera batirlo.
Sin embargo, Militao, quien sustituyó a Dean Huijsen dio esperanzas al Real Madrid, que redujo distancias en el minuto 88 tras un cabezazo imparable.
Pero su alegría fue efímera. Duró un suspiro, el que tardó Muriqi en aparecer para contestar con el 2-1 y celebrar su tanto número 19 en Liga.
Sólo suma cuatro menos que el líder de la tabla, Kylian Mbappé, que se encontró con las intervenciones de Leo Román en un choque que decidió el kosovar.
Su acierto fue el de su resurrección, porque Muriqi acumulaba un par de semanas complicadas. Primero, porque antes de marcharse con su selección, falló un penalti ante el Elche en el minuto 94 y que privó a su equipo de sumar un punto.
Y, segundo, porque rozó el Mundial y lo perdió en el último duelo, con su selección, Kosovo, cuando fue derrotado por Turquía en el partido clave. Por eso, cuando marcó el tanto con el que el Mallorca salió del descenso, lloró.
"Llevo dos semanas, aunque por fuera parezco muy feo y duro... También soy humano y a veces las emociones y los nervios me dejan. Vengo de fallar un penalti para dar un punto a mi equipo ante el Elche. Luego perder la final para un Mundial para cumplir el mayor sueño de mi vida. Pensé que la temporada estaba acabando mal. Pero de repente, un golazo, el 2-1. Conmigo hemos conseguido la victoria".
Con este resultado, el Mallorca sale del descenso y llega a los 31 puntos, mismos que tiene Alavés (15°) y Sevilla (16°). Más abajo están el Elche (18°) con 29 unidades, Levante de Kervin Arriaga(19°) con 26 y en el último lugar el Real Oviedo con 21.
Mientras que en la zona alta el Real Madrid desaprovechó la oportunidad de acercarse al Barcelona y se queda a 4 unidades con un partido más.