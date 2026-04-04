Inter Miami luce su estadio: Así fue la inauguración de la nueva casa de Messi en EE UU

Lionel Messi tiene nueva casa en Estados Unidos. Así se vivió la inauguración oficial del Nu Stadium.
Nu Stadium, ubicado al interior de Miami Freedom Park, es el primer gran paso de un proyecto que pretende revitalizar el fútbol en Miami, un reencuentro entre el deporte rey y la ciudad del sol.
La ceremonia duró cerca de 10 minutos que finalizó con el tradicional corte de listón y fue realizada por el presidente del club.
Con la presencia de David Beckham y otros de sus principales dirigentes, Inter Miami inauguró este sábado oficialmente el Nu Stadium como su nuevo hogar.
El recinto cuenta con un marco imponente. En el interior, la gradería Lionel Messi se ha convertido en el principal atractivo de un complejo cuyo valor estimado ronda los 350 millones de dólares
“En nombre de la familia Mas y Beckham, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino”, dijo Mas. “Este es el inicio de muchas celebraciones que tendremos juntos”
La primera alineación que saltó al partido como titular, donde figura Messi. David Ruiz, el hondureño se quedó en el banco.
Familias enteras quisieron ser parte de esta noche para el recuerdo en la ciudad del sol y ahora del fútbol.
Nu Stadium, ubicado al interior de Miami Freedom Park, es el primer gran paso de un proyecto que pretende revitalizar el fútbol en Miami, un reencuentro entre el deporte rey y la ciudad del sol
Los niños también fueron parte de la fiesta y desde muy temprano estuvieron en las afueras del estadio.
. El club recibió en las últimas semanas más de 500 solicitudes, viéndose obligado a abrir una sección especial dentro de la tribuna para atender las necesidades de los periodistas.
Leo Messi recibió el respaldo y cariño de la afición desde el momento que saltó a campo para realizar el calentamiento.
El mexicano y es portero mexicano Félix Fernández, tampoco se quiso perder la fiesta y estuvo desde horas muy tempranas.
Además del encuentro ante Austin FC, la jornada incluye otros eventos especiales como la entonación del himno nacional por parte del cantante puertorriqueño Marc Anthony.
Un lleno total se pudo observar en esta noche de inauguración del estadio Nu, la nueva casa del Inter de Miami.
Al momento que los jugadores Leo Messi y Luis Suárez ingresaron a la zona de camerinos del estadio.
Una de las panorámicas desde las afueras del estadio Nu, la nueva casa del Inter de Miami.
Una de la zonas más llamativas fue la de Leo Messi, un sector que por primera vez se observa en un estadio de fútbol.
El fenómeno Ronaldo no pudo faltar a la fiesta y junto a su excompañero y amigo Beckham fue parte de la gala.
La presencia de la afición local se hizo sentir con sus show de humo y sus banderas.
La población de Miami vivió su propia fiesta con la presencia desde horas muy tempranas para evitar el tráfico.
La figura del hondureño David Ruiz también resalta en las imágenes que están en la parte alta del estadio Nu.
La banderas con la cara de Leo Messi no pudieron falta. El argentino es la principal figura y líder del club.
La alegría invadió a los presentes al momento que el equipo saltó al terreno de juego previo al inicio del partido ante el Austin.