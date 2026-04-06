Trump reitera que a Irán le gustaría alcanzar un acuerdo antes del martes

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes -4 de abril- que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país para evitar enfrentamientos.

Además, reiteró que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla, el martes, el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Cabe destacar que, Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz.