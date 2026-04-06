Trump reitera que a Irán le gustaría alcanzar un acuerdo antes del martes

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes -4 de abril- que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país para evitar enfrentamientos.
Además, reiteró que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla, el martes, el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.
Cabe destacar que, Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz.
"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump, hace unos días, en un su red social, Truth Social.
Agregó: "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá".
Pese a las amenazas, el presidente estadounidense aseguró este lunes que podría existir un acuerdo entre ambos países para evitar seguir con los bombardeos.