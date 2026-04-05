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Irán advierte a Trump sobre “infierno viviente” por tensión en estrecho de Ormuz

Irán advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sus acciones podrían desatar un “infierno viviente” en la región, tras amenazas de ataques si no se reabre el estrecho de Ormuz

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 11:07
Irán advierte a Trump sobre “infierno viviente” por tensión en estrecho de Ormuz

El ultimátum vence el 6 de abril y la tensión sigue en aumento en Medio Oriente.

 Foto: EFE

Teherán, Irán.- Irán advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”, en alusión a la amenaza del republicano de atacar plantas eléctricas y puentes en el país a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu”, afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

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Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada "mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

Sus advertencias llegaron horas después de que Trump amenazara de nuevo con desatar “el infierno” en Irán si no se cumplen sus exigencias antes del martes, cuando vence el ultimátum fijado por Washington para el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.

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Redacción web
Agencia EFE

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