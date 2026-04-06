Artemis II alcanza su punto más alejado de la Tierra antes de iniciar su regreso

Miami, Estados Unidos.- La misión tripulada Artemis II de la NASA alcanzó este lunes su punto más alejado de la Tierra, un estimado de 406.771 kilómetros (252.756 millas), lo que supone la mayor distancia jamás recorrida por una expedición de este tipo en la historia.

La misión marcó su distancia más próxima a la Luna a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) y dos minutos después anotó el récord de la mayor distancia en el espacio, ambos hitos mientras pasaba por la cara más oculta del satélite natural en un periodo de 40 minutos en el que se quedó sin comunicaciones. La cápsula Orión, en la que viajan los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, había superado horas antes el récord establecido por el Apolo 13, que se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta en 1970.

"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa», expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X. Además, la tripulación comenzó la observación de un eclipse solar total desde la nave Orión, de unos 53 minutos de duración e invisible desde la Tierra, mientras orbitan la Luna.